Continuamos trayendo más novedades del AEW Revolution 2023 que acaba de terminar. En Súper Luchas te hemos contado todo lo que ha sucedido durante el evento pay-per-view, uno de los mejores de toda la historia de la compañía, así como durante la conferencia de prensa posterior o en las redes sociales. Y de la misma manera ahora miramos tras bastidores para continuar con más detalles del show. Porque lo que pasa detrás nunca es tan interesante como lo que pasa delante pero no podemos pasarlo por alto.

> The Bella Twins, tras bastidores en Revolution 2023

Por ejemplo, según informan nuestros compañeros de PWInsider, The Bella Twins estuvieron tras bambalinas durante la velada. No tenemos más información que apunte a si simplemente estaban visitando a amigos o tuvieron alguna reunión con la empresa, aunque esto último no parece probable. Y ciertamente no faltaban tanto luchadoras como luchadores en el cartel con los que tienen una buena relación, empezando por Saraya, con quienes compartieron vestidor WWE y que estuvo luchando por el Campeonato Mundial Femenil AEW.

También estuvo detrás de escena Luchasaurus, aunque finalmente no tomó parte en el combate de Jungle Boy con Christian Cage. Como bien sabemos, él sí que trabaja en la compañía y antes o después volverá a la programación. Veremos qué sucede con esta rivalidad después de la victoria de Jack Perry.

Saliendo de apariciones tras bastidores, pero continuando con información de nuestros compañeros, el atuendo que lució Kenny Omega fue un homenaje al videojuego ‘Like a Dragon: Ishin’.

¿Te gustaría que The Bella Twins trabajasen en AEW?