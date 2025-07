Para su próxima edición de Summer Sizzler, RevPro se valdrá de su valiosa alianza con AEW para conjuntar una cita bastante mediática (dentro de todo lo mediática que puede ser una cita «indie») antes de su show de aniversario. Y es que a la ya comentada defensa que protagonizará Mercedes Móné allí como Campeona Británica Indiscutible ante Safire Reed, se le suma un añadido muy atractivo.

Haciendo así su debut sobre RevPro, The Beast Mortos se medirá a Robbie X, una de las principales figuras de la escena británica, contra el que nunca ha coincidido sobre el ring. El otrora Black Taurus sabe lo que es competir en suelo europeo, pero este supone su primer compromiso programado con la promotora. Bastante tendría que ver, intuyo, su pasado en AAA, pues RevPro es socia del CMLL. No parece casualidad que ahora que el mexicano guarda relación otra vez con la «seria y estable» y esté adscrito a AEW, se estrene en la casa de Andy Quildan.

Desde The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra), este viernes 25 de julio tendrá lugar RevPro Summer Sizzler, cuyo menú es el siguiente.

🚨THIS FRIDAY!

Live From The Hangar, Wolverhampton

Doors 5.45pm l Bell Time: 6.45pm



ROBBIE X VS. BEAST MORTOS 🤯



