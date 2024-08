El dos veces Campeón WWE Bobby Lashley es conocido como «The All Mighty» («El Todopoderoso») pero ahora él resalta la fortaleza del «Celtic Warrior» Sheamus cuando le preguntan en The Laboratory por rivales poderosos a los que ha enfrentado. Ambas Superestrellas han compartido las cuerdas en 10 ocasiones, incluyendo tres manos a mano, dos de ellos en Raw en 2021 y uno en un evento no televisado en 2022. Nunca tuvieron una rivalidad.

► Bobby Lashley destaca el poder de Sheamus

«Una persona conocida por dar golpes duros es Sheamus. Sheamus te golpeará en el ring. Te dará bofetadas más fuertes y te rasgará el pecho. Sheamus y yo no habíamos luchado juntos en mucho tiempo, y luego nos emparejaron para un combate. Era temprano en el día y la gente ya lo había visto. Todos empezaron a hablar: ‘Bobby y Sheamus’. ¿Por qué estaba todo el mundo hablando de esto? Alguien se acercó a mí, puede que haya sido Finn (Balor), y me dijo: ‘¿Tienes a Sheamus?’ ‘Sí.’ ‘Ohhh…’ y luego se fue. A lo largo del día, tres o cuatro personas más se acercaron para preguntar: ‘¿Tienes a Sheamus?’ ‘Sí.’ ‘Ahhh,’ y luego se iban. Cuando comenzó el combate, Sheamus vino con todo. ¡Boom! Me golpeó con una fuerza tremenda. Pensé: ‘Uh oh, estoy en una pelea de verdad.’ Estábamos peleando de verdad. Así es como le gusta a él. Sheamus es un personaje único. Lo que él da, también lo recibe. ‘Está bien, simplemente nos vamos a dar una buena paliza aquí,’ y eso hará que el combate sea muy bueno,» dijo Lashley.

¿Te gustaría una rivalidad de Bobby Lashley con Sheamus?