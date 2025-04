Faltan muy pocos días para que la súper estrella Tetsuya Naito termine su ciclo con New Japan Pro Wrestling; el luchador actualmente participa en su última gira «Road to Wrestling Dontaku 2025«.

El luchador fue entrevistado por Tokyo-Sports, donde aclaró algunos puntos, desmintiendo los rumores de que por codicia no se lograra un acuerdo:

Seamos claros: en las cinco renovaciones de contrato que tuve, nunca mencioné el dinero. Desde que me hicieron la oferta inicial en la primera negociación, no volví a tocar el tema. Es extremadamente frustrante que la gente piense que renuncio por dinero , y sinceramente, creo que es culpa de Tokyo Sports. Pero si Tokyo Sports escribe al respecto, suena aún más a mentira, así que ¿qué demonios se supone que debo hacer…? Nunca hice exigencias descabelladas . Nunca dije: -‘Ya que lucho más, págame más’ o ‘Ese tipo lucha menos, págale menos’-. Solo quería que valoraran adecuadamente cada combate y los luchadores involucrados. Llevo años diciéndolo. Entiendo que el número de luchadores ha aumentado y que hay circunstancias inevitables, pero aun así…

Naito también se refirió a la acción del presidente Hiroshi Tanahashi, quien hizo un comunicado informando a la afición sobre la decisión de Naito y su pesar sobre ello. Incluso ese gesto fue criticado por los aficionados:

¿Hicieron eso cuando otros luchadores se fueron? Creo que está mal que el presidente Tanahashi recibiera críticas de la afición por eso. De todas formas, Tanahashi solo apareció durante la quinta negociación del contrato. Claro, quizá hice algunas peticiones egoístas. Pero no se esforzaron mucho para convencerme de que me quedara. Después de que mi contrato expirara el 31 de enero (como luchador contratado), tardó más de un mes en contactarme para la siguiente negociación. No pretendo decir: ‘¿Por qué no hicieron esto o aquello por mí?’ ahora. Pero si no cambian su forma de gestionar los contratos, creo que seguirá pasando lo mismo en los próximos años. Espero de verdad que mi marcha los impulse a replantearse su enfoque en las siguientes renovaciones.