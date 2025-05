Tetsuya Naito: «No he hablado con AEW, pero…»

El mundo de la lucha libre profesional desea saber qué camino tomará Tetsuya Naito después de no renovar su contrato con New Japan Pro Wrestling.

► Tetsuya Naito, agente libre

Nada se sabe, ni siquiera si tiene previsto mudarse a Estados Unidos, pero de ser así parece lógico que recalase en All Elite Wrestling, donde ya ha luchado.

No obstante, mientras aborda un problema de salud, confirma que todavía no ha hablado con «Where The Best Wrestle» (vía Thom Fain of Monthly Puroresu):

«Kenny, Matt, Nick… desafortunadamente no tengo su información de contacto, y nunca los contacté directamente. No he estado en comunicación con nadie de AEW en absoluto, lamentablemente. ¿No estarán sorprendidos con la noticia de que Naito se ha convertido en freelancer?».

Por otro lado, tampoco cierra la puerta de dicha empresa al mencionar que quiere volver a enfrentarse a algunas de sus actuales estrellas:

«Hmm. Jay White, Will Ospreay, Kenny Omega, Kazuchika Okada… fue muy divertido poder luchar contra ellos, y me gustaría volver a compartir el ring con ellos algún día.»

A White, por ejemplo, Naito lo enfrentó en Destruction In Kobe 2019; a Ospreay en el G1 Climax 33; a Omega en el G1 Climax 2018; y a Okada en la New Japan Cup 2022.

