La súper estrella japonesa de New Japan Pro Wrestling, Tetsuya Naito, líder de Los Ingobernables de Japón, no ha renovado contrato con la empresa del león y se ha desempeñado como independiente en los últimos meses.

► Tetsuya Naito no tiene contrato con NJPW

El diario deportivo Tokyo-Sports dio a conocer que Naito no ha logrado un acuerdo con NJPW para renovar su contrato. Su exclusividad venció en enero y desde entonces se ha desempeñado como independiente.

Entre ambas partes no han llegado a un convenio, a pesar de que en tres ocasiones han hablado al respecto. Esta situación es inusual en NJPW, sobre todo tratándose de una de sus estrellas más emblemáticas. Uno de los problemas es que Naito ha planteado que su trabajo aumentó (muchas luchas) desde su última renovación, en 2024 y esa disparidad no se ha visto compensada en lo económico y en beneficios para su salud.

Naito comentó:

Entiendo que me tratan como un producto valioso, pero los luchadores que tienen tiempo libre pueden realizar tareas de mantenimiento o incluso obtener certificaciones para después de retirarse. Pero los luchadores que luchan constantemente no tienen ese tiempo, y sus cuerpos se desgastan gradualmente. Les dije que la diferencia entre ambos es demasiado drástica, pero básicamente no lo aceptaron, y tengo las mismas dudas este año, así que estoy esperando… No puedo tomar la decisión de luchar un año más si no lo tengo claro.

El líder de LIJ cumplirá 43 años a mediados de año, ha estado lidiando con problemas en ambas rodillas y, en los últimos años, se ha visto afectado por una parálisis del músculo oblicuo superior de su ojo derecho, y aún así, lo ha dado todo en el ring a pesar de estar en una condición maltrecha.

No he decidido qué haré si renuncio, pero cuando era más joven pensaba -‘Quizás me jubile sobre los 40’-, y es cierto que ahora siento que mi fuerza física disminuye y no puedo hacer cosas que hacía hace unos años. También tengo la firme convicción de que el tiempo que me queda es limitado, y en lugar de seguir con una extraña insatisfacción, creo que sería mejor hacer las cosas como quiero.

Por supuesto, actualmente la empresa sigue siendo su máxima prioridad y se espera que se celebre una cuarta ronda de negociaciones en un futuro próximo.

Me siento tranquilo porque digo lo que quiero decir. Aún no he decidido si firmaré o no, pero si pienso: -‘Vale, estaré en el ring de NJPW un año más’-, firmaré, pero si tengo alguna duda, no firmaré, así que quiero conservar lo que siento en ese momento. En resumen, Tranquilo… no se metan conmigo.

Naito ostenta actualmente el Campeonato de Parejas IWGP junto con Hiromu Takahashi. La dupla defenderá el título el 5 de abril en Sakura Genesis contra Jeff Cobb y Callum Newman de United Empire.