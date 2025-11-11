Tetsuya Naito: “Habría sido un honor increíble ser el último oponente de Tanahashi”

El luchador japonés independiente Tetsuya Naito, afirmó que si hubiera recibido la propuesta de ser el último rival en la carrera luchística de Hiroshi Tanahashi, lo habría aceptado.

► Naito habría aceptado ser el último oponente de Tanahashi

Once meses después del anuncio del retiro de Hiroshi Tanahashi, finalmente se conoció que será Kazuchika Okada el rival al que enfrente el también presidente de NJPW en su lucha de retiro.

Antes de ello, se barajaron varios nombres, entres los que se encontraban Shinsuke Nakamura, Tetsuya Naito y Kazuchika Okada, dado el historial de Tanahashi con los tres. Okada tiene contrato con AEW, Nakamura con WWE y Naito es independiente tras dejar la empresa en mayo.

Si resultaba difícil conseguir un combate con Nakamura, Okada era sin duda una opción, al igual que un luchador extranjero como Kenny Omega, o incluso un joven luchador que fuera una figura destacada de la actual generación de luchadores de la empresa del león. Y no debemos olvidar a Tetsuya Naito.

Entrevistado por el escritor independiente Thor para su sitio Note, Naito dio su oponión sobre la elección de Okada como último rival de Tanahashi

Quizás el mejor de todos fue otro luchador, pero creo que Okada era uno de los mejores candidatos posibles, comparable a él. Sin embargo, aunque no pude ser el oponente de Tanahashi Hiroshi en su debut, existía la posibilidad de serlo en su combate de despedida. Ni siquiera se había anunciado un combate individual como el último entre Tanahashi y Naito, así que me sentí feliz si me nominaban, ya que significaba que tenía algo pendiente. Me nominaron como oponente en el combate de despedida de Keiji Muto, el luchador que me introdujo al mundo de la lucha libre profesional, e incluso después de que Muto se retirara, seguí viendo NJPW y me uní a la empresa gracias a Tanahashi. Creo que habría sido un honor increíble ser su oponente en su combate de despedida. Así que me decepciona no haber sido elegido, pero estoy seguro de que muchos pensaban que sería Nakamura, Okada o… Naito, y uno de ellos fue elegido como oponente, así que creo que también fue bueno para los aficionados. Sin embargo, ninguno de los tres candidatos está ya en NJPW. Los luchadores actuales de New Japan deben estar frustrados porque ninguno de los suyos estará allí . Si me lo hubieran ofrecido, lo habría aceptado. Dejé NJPW, pero si hubiera regresado, probablemente habría sido cuando estuviera involucrado con Hiroshi Tanahashi. Gran parte de mi motivación para regresar era luchar contra él. Mi razón principal para volver a NJPW desapareció. Eso también es un poco triste. Dejaré de lado la cuestión de si exploraré la posibilidad de un combate en los dos meses que quedan para su retiro, pero para mí, era lo último que quería hacer. El retiro es una decisión importante, no solo para los luchadores, y creo que se retira porque no tiene dudas al respecto, así que quiero que se retire en el Tokyo Dome después de haberlo dado todo, sin ningún remordimiento.

Tras salir de NJPW, Naito se tomó un tiempo para una recuperación física y después ha luchado en varias empresas en Europa y Asia junto con BUSHI. Por problemas de visado aún no llega a Estados Unidos.