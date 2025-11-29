Tetsuya Naito gana título en Singapur

El luchador japonés independiente, Tetsuya Naito, logró conquistar un nuevo campeonato, el primero después de su salida de NJPW en el mes de mayo.

► Tetsuya Naito conquista el Campeonato SPW del Sudeste Asiático

Esto sucedio en el curso de la función «Tranquilo» de la empresa Singapore Pro Wrestling, que tuvo lugar en el Foochow Building en Singapur. En dicho evento se celebró el treceavo aniversario de la empresa, por lo que se contó con Los Tranquilos de Japón como invitados especiales.

En la función, SPW puso en disputa sus cinco campeonatos. Tetsuya Naito fue parte del combate estelar donde luchó en una triple amenaza por el Campeonato del Sudeste Asiático SPW. En dicho encuentro, enfrentó al hasta entonces monarca reinante Da Butcherman y a The Statement. El carismático Naito, logró imponerse a sus rivales, para proclamarse nuevo monarca, el doceavo en la historia del título. Fue un recio combate, ya que Da Butcherman, quien expuso el cinturón por séptima vez, vendió cara su derrota.

El otro integrante de Los Tranquilos de Japón, BUSHI, también participó en el evento de aniversario, enfrentando en mano a mano especial a Aiden Rex.

Además vieron acción, Alexis Lee y Viva Van disputándose el Campeonato Queen of Asia SPW, en poder de la primera.

Naito, junto con BUSHI, abandonaron NJPW a principios de mayo de 2025. Recientemente, Los Tranquilos de Japón cancelaron su participación en un evento de la empresa luchística alemana wXw; sin embargo, fueron confirmados para la edición 2026 del torneo wXw 16 Carat Gold, que se realizará en marzo.