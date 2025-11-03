Tetsuya Naito debutará en la escena francesa de la mano de BZW

El verano de 2025 fue el verano europeo de Tetsuya Naito, con implicaciones en UK, España y Alemania vía RevPro y wXw. Y aunque Francia no estuvo entre sus paradas, lo estará de cara al año que viene.

Este pasado fin de semana, Banger Zone Wrestling (BZW) hizo uno de los anuncios más notorios de su historia, revelando que Tetsuya Naito tiene previsto competir en su evento Enter The Zone, el próximo 24 de enero desde la Salle Jacques Brel en Faches-Thumesnil. Por ahora, no hay mayores detalles sobre su implicación, que parece se dará sin el acompañamiento de Bushi, como el ex Campeón Mundial de Peso Completo IWGP ha hecho en todas sus mencionadas citas estivales.

La lucha más reciente de Naito se dio el 24 de octubre dentro de un evento de la promotora Hong Kong Pro Wrestling Federation, donde junto a Bushi derrotó a Los Hermanos de la Jungla (Aero Panther y Fight Panther Jr.) en el estelar.

► Lo último de BZW

Les recuerdo los resultados del más reciente show de BZW, Deadline, celebrado ayer desde la mencionada Salle Jacques Brel en Faches-Thumesnil (Francia).