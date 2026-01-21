Tetsuya Naito, cabeza de cartel de BZW Enter The Zone

Días atrás, un servidor dio cuenta de cómo será la implicación de Tetsuya Naito en Banger Zone Wrestling (BZW). El «Tranquilo de Japón» tiene previsto debutar sobre la escena francesa como estelarista del evento Enter The Zone, mediante duelo con Connor Mills, uno de los gladiadores más destacados de Inglaterra.
Pero además comenté que el cartel de Enter The Zone ofrece otros interesantes puntos. Por ejemplo, el regreso de Drew Parker para disputar una revancha contra Georges Balzac, actual portador del Campeonato Hardcore BZW, por dicha presea, tras una «Bar Fight» disputada en el show Bangover dos meses atrás.
También el de Jordan Oliver, quien en su caso buscará el máximo cetro de la promotora belga, que ostenta Jacob Vadocq desde el pasado noviembre. Oliver es noticia en los últimos días por su firma con AEW y hoy mismo formará parte de Dynamite junto a su socio Alec Price, igualmente «All Elite».
Y si Enter The Zone tendrá a un luchador de AEW, tendrá asimismo a un talento adscrito al programa WWE ID, Jack Cartwheel, conjuntando un baile a tres bandas con Griff y el debutante Leedz Lewis. Cartwheel compitió el pasado mes en AAA Guerra de Titanes y lo veremos pronto en el programa semanal de la casa mexicana.
► Cartel BZW Enter The Zone
He aquí todo lo anunciado para BZW Enter The Zone, a celebrarse desde la Salle Jacques Brel en Faches-Thumesnil (Francia) este próximo sábado 24 de enero. Recuerden que el evento podrá seguirse en directo vía BZW+.
- Tetsuya Naito vs. Connor Mills
- CAMPEONATO MUNDIAL BZW: Jacob Vadocq (c) vs. Jordan Oliver
- CAMPEONATO HARDCORE BZW: Georges Balzac (c) vs. Drew Parker
- LUCHA A TRES BANDAS: Jack Cartwheel vs. Griff vs. Leedz Lewis
- Rivality (MBM y Última Sombra) vs. VCC (Daniel Akindele y Noe Ahukah).
- Gene Munny vs. David Ratel
