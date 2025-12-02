Tetsuya Naito anuncia debut de discípulo de origen mexicano

El polémico Tetsuya Naito anunció el inminente debut de su nuevo discípulo; se trata del luchador mexico – japonés Ryusei.
► Tetsuya Naito debutará a su nuevo aprendiz
Para ello, Naito convocó a un reportero de Tokyo Sports en un restaurant familiar, donde presentó al joven Ryusei, quien hará su debut en enero.
Ryusei es un joven de 26 años y es el hermano gemelo de Masatora Yasuda, quien milita en New Japan Pro Wrestling. Ambos son luchadores de segunda generación, ya que son hijos del luchador mexicano Zumbido.
Naito señaló que Ryusei Yasuda ya es miembro de los Tranquilos de Japón y a partir de este momento se le conocerá solo como Ryusei. El novato hizo un pre debut durante la presentación que Los Tranquilos de Japón hicieron en Singapur, donde Naito se proclamó Campeón del Sudeste Asiático SPW.
Ryusei comentó que al igual que su hermano se unió a NJPW en abril de 2022 pero en el curso de su preparación tuvo varias lesiones que no le permitieron debutar, por lo que dejó la empresa del león en mayo de este año, al mismo tiempo que Naito.
Al respecto Ryusei mencionó:
Incluso después de que me despidieran de NJPW, no podía renunciar a mi sueño de ser luchador, y me uní a Naito porque lo admiraba a Naito. Contacté con Naito a través de mi hermano.
Naito vino hasta Hokkaido e hizo que me diera cuenta una vez más de que quiero seguir sus pasos. Hasta ahora, nunca había podido estar en el mismo escenario que Naito, y quería ganar desde una perspectiva diferente, pero ahora es alguien a quien quiero seguir de frente y superar.
Sueño con enfrentar a mi hermano aunque ahora mi pasíón está con Naito y no me arrepiendo de haber dejado NJPW.