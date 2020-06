En lo que quizás sea la salida más sonada en los últimos días en el mundo de la lucha libre profesional, este jueves en horas de la tarde, Impact Wrestling anunció que ha rescindido el contrato de la actual campeona Mundial Impact, Tessa Blanchard, quien además fue despojada de su título.

► Tessa Blanchard puede firmar con otra compañía en cualquier momento

Luego de la salida de Tessa Blanchard de Impact Wrestling siendo campeona mundial, Dave Meltzer analizó la posibilidad de que firmara con WWE en esta ocasión, a pesar de que hace años no hizo uso de tal opción, ahora el mismo periodista ha indicado de que podría existir interés real de WWE en contar con sus servicios.

Recientemente, Fightful informó que no existe una cláusula de no competición en el contrato de Tessa Blanchard. Teóricamente podría aparecer en la WWE o alguna otra compañía en cualquier momento. Por supuesto, eso no sucederá hasta que se sienta cómoda saliendo de México, que fue el motivo por el que no regresó a las grabaciones de Impact.

Se informó además que Blanchard habría tenido que firmar una "extensión" en su contrato para trabajar en el evento Slammiversary, donde estaba programada para defender su titulo. Dado que so contrato finalizaba el 30 de junio, no habían muchas personas en la compañía que esperaban verla en Slammiversary el 18 de julio próximo.

"Saliendo de las últimas grabaciones, casi todos en Impact con los que hablamos no esperaban que ella apareciera en Slammiversary. La mayor parte de las personas que pudimos escuchar pensaron que su contrato se extendió hasta julio. En cuanto a aquellos en Impact con los que hablamos, algunos pensaron que le interesarían AAA y WWE, pero que AEW no intentaría traerla a pesar de tener a Tully Blanchard con ellos."

Tessa Blanchard podría ser una gran adición para WWE. Tiene solo 24 años y tiene mucho que lograr en su carrera todavía; sin embargo, primero deberá resolver sus problemas de actitud y de desplazamiento, puesto que mantiene la postura de no dejar México, a menos que tenga garantizado su regreso.