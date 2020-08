En las últimas horas se ha podido conocer una importante información con respecto a Tessa Blanchard, la luchadora de tercera generación y 25 años de edad, que ha cautivado el mundo de la lucha libre profesional con su gran trabajo en los últimos años en Impact Wrestling, en donde incluso se coronó Campeona Mundial.

Fue despedida en julio de este año porque se negó a ir a defender su título en Slammiversary 2020, pues tenía problemas para salir de México, en donde se encuentra desde marzo confinada junto a su prometido Daga. La mujer no pudo, o tal vez no quiso, ni siquiera enviar una promo grabada.

Y una vez fue despedida, intentó cobrar una suma exorbitante de dinero a Impact por ir hasta Estados Unidos y luchar en Slammiversary para despedirse de la empresa.

Se dice que fueron 150 mil dólares los que habría cobrado por su garantía para ir a luchar y devolver el Campeonato Mundial Impact Wrestling, aunque personas cercanas a ella negaron dicho reporte. Ahora, Steve Carrier de Ringside News ha reportado que la luchadora, hija de Tully Blanchard, estaría negociando con Triple H su llegada a WWE. Estas fueron sus palabras:

Tessa Blanchard is still in Mexico, but she's talking to WWE. We've been told she has "open communication" with Triple H. Nobody is "chewing" Vince's ear off... nobody's speaking up to Vince right now. This is not the current time to do such a thing in #WWE

— Steve Carrier of Ringside News (@steve_carrier) August 3, 2020