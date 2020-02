Si Becky Lynch es "The Man", Tessa Blanchard prefiere ser "The Woman"

Al igual que le sucedió a Toni Storm en 2019, Tessa Blanchard ha vivido un inicio de 2020 muy dispar en cuanto a lo que vemos sobre las pantallas y lo que ocurre fuera de ellas. Durante el PPV Hard To Kill de Impact Wrestling, la hija de Tully Blanchard batió a Sami Callihan para hacer historia, al convertirse en la primera mujer que porta el magno cetro de la antigua TNA.

Pero como contraparte, apenas 24 horas antes de esta victoria, surgieron acusaciones de varias compañeras de profesión, principalmente lanzadas por Allysin Kay, que tachaban a Tessa de poco menos que una racista enterradora de talentos.

► Tessa Blanchard no quiere ser el mejor de los hombres

Afortunadamente para la Campeona Mundial Impact, la maquinaria de esta industria nunca se detiene, y ante el beneficio de la duda, sus actuaciones consiguen diluir un tanto tal polémica.

Y mañana se espera otra de ellas, cuando Tessa haga frente a Ace Austin, Campeón de la División X, en un choque monarca vs. monarca que servirá de estelar del evento Sacrifice 2020, después de que «The Ace of Spades» demostrara tenerle tomada la medida a Blanchard, al derrotarla ya en tres ocasiones en los últimos meses. La más reciente, bajo una lucha de tercias esta misma semana.

Pero en la último promo protagonizada por Tessa Blanchard, la gladiadora no parece afectada por los antecedentes, y de paso reivindica su género.

He escuchado a Ace Austin parlotear. Le gusta jugar. Le gusta intentar meterse en mi cabeza, pero Ace no tiene por qué jugar a esos juegos conmigo. Tal vez yo sea dura de matar, pero no soy difícil de encontrar. Este sábado me encontrarás en Sacrifice. Ace Austin contra Tessa Blanchard, mano a mano. Sin títulos de por medio. Que gane el mejor. Y el mejor será una mujer.

He aquí el cartel al completo de Sacrifice 2020, a celebrarse mañana, 22 de febrero, desde la Davis Arena de Louisville (Kentucky).

Tessa Blanchard (Campeona Mundial Impact) vs. Ace Austin (Campeón de la División X)

CAMPEONATO KNOCKOUTS

Jordynne Grace (c) vs. Havok

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS IMPACT

The North (c) vs. The Rascalz

Rhino vs. Moose

Daga vs. Jake Crist

oVe vs. Acey Romero y Larry D

Johnny Swinger vs. Joey Ryan

Willie Mack vs. Jay Bradley