Tessa Blanchard opina de la nueva alianza WWE-TNA

WWE y TNA anunciaban unas horas atrás una asociación multianual destinada a crear oportunidades de cruce sin precedentes dentro de la programación de ambas para Superestrellas de NXT y luchadores de la «Zona de Impacto». Las reacciones del mundo de la lucha libre no se hicieron esperar, por ejemplo, Shawn Michaels compartió su emoción por la gran noticia.

En esta ocasión, tomando sus declaraciones a Dominic DeAngelo de Sescoops, conocemos la opinión de Tessa Blanchard, luchadora que volvía a la Total Nonstop Action a finales de 2024 para enseguida regresar a lo más alto de la empresa y que puede hacer maravillas si le dan la oportunidad en la nueva mejor amiga de la misma.

«Stephanie Vacquer y yo tenemos historia en CMLL en México. Hemos tenido combates increíbles allá. Así que estuvimos charlando y dijimos: ‘Hmm, tal vez volvamos a encontrarnos en el ring algún día’, y sé que eso sería todo un placer«.

«Hay algunas chicas con las que no estoy familiarizada personalmente, pero viendo su trabajo, pienso: ‘¡Dios mío!’ Está Kelani Jordan. Es absolutamente fenomenal en el ring. Sol Ruca también es fenomenal, y ver cómo se mueven estas chicas demuestra que hay mucho potencial ahí. Espero que algunas de las mujeres en el vestuario de TNA puedan enfrentarse a muchas de ellas».

«Es algo especial. Creo que es algo que nadie podría haber esperado. Es algo de lo que la gente ha estado hablando, pero ahora está en papel. Ahora está ahí para que todo el mundo lo vea, y es una gran bendición para ambas compañías porque, así como NXT está lleno de un talento y liderazgo increíbles, TNA también lo está».

Just had my first interview of 2025 and it starts with Tessa Blanchard, who reacts to the new landscape-changing partnership between WWE and @ThisIsTNA! Full interview forthcoming on @Real1TS! @sescoops pic.twitter.com/yCTlMOATlW

— Dominic DeAngelo | 1TS (@DominicDeAngelo) January 16, 2025