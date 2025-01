Tessa Blanchard habla de luchar con Rhea Ripley

Al poco del anuncio confirmando el acuerdo entre WWE y TNA, Tessa Blanchard ya imaginaba cruzar de una compañía a la otra para enfrentar a algunas Superestrellas:

«Stephanie Vacquer y yo tenemos historia en CMLL en México. Hemos tenido combates increíbles allá. Así que estuvimos charlando y dijimos: ‘Hmm, tal vez volvamos a encontrarnos en el ring algún día’, y sé que eso sería todo un placer. Hay algunas chicas con las que no estoy familiarizada personalmente, pero viendo su trabajo, pienso: ‘¡Dios mío!’ Está Kelani Jordan. Es absolutamente fenomenal en el ring. Sol Ruca también es fenomenal, y ver cómo se mueven estas chicas demuestra que hay mucho potencial ahí. Espero que algunas de las mujeres en el vestuario de TNA puedan enfrentarse a muchas de ellas».

January 24, 2025