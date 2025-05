Este pasado viernes, en TNA Under Siege 2025, Tessa Blanchard y Arianna Grace no conjuntaron un candidato a duelo femenil del año, precisamente. Y según sabemos ahora, además se saldó con lesión para Blanchard.

Fightful informa de lo siguiente.

«Fuentes en TNA confirmaron que Tessa Blanchard no vio acción en las grabaciones del sábado de TNA, con lo que se sospecha sea una conmoción. Se señaló a Fightful que había sufrido una conmoción durante el combate [contra Arianna Grace], pero aún así lo acabó. Se creó una historia para justificar que no luchara. No hemos podido conocer la gravedad de la lesión ni cuándo regresará».