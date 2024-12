Tessa Blanchard fue bien recibida por el vestidor de TNA

Tessa Blanchard es uno de los nombres más mencionados en la lucha libre estos días después de su reciente regreso a TNA, la compañía de la que se fue de manera controvertida en 2022, así como su salida del CMLL. Se informó de que Jordynne Grace se negó a trabajar con ella, y después de que la atacara en Final Resolution la campeona del mundo le dedicó unas palabras poco amables. Posteriormente, ella misma decía que no ha firmado un contrato. Y, mirando al pasado, Booker T recordaba la etapa de la luchadora ostentado el título mundial masculino como la peor decisión de la historia de la Total Nonstop Action.

► Bienvenida por el vestidor

En esta ocasión, descubrimos cómo «The Queen Of The Carolinas» fue recibida por sus de nuevo (o nuevamente) compañeros de acuerdo a las recientes declaraciones de Lance Storm, agente de la empresa, en Figure Four Daily:

«Siempre me ha caído bien Tessa. La conocí por primera vez en una convención de NWA FanFest, una de esas que hice con Les hace años, creo que en Charlotte. Así que la conozco desde hace mucho tiempo y trabajé con ella brevemente en su última etapa y mi primera etapa en TNA.

Creo que en algún momento la gente merece segundas oportunidades. No sé si los errores, por graves que sean, que cometes cuando eres joven deberían seguirte el resto de tu vida. Así que espero que todo funcione tanto para ella como para todos los involucrados, y veremos cómo se desarrollan las cosas.

La cuestión es que esto es lucha libre, todos reaccionan de manera profesional, y si estás en contra, probablemente simplemente la evitarías. Así que solo vi respuestas e interacciones positivas. Pero de nuevo, la mayoría de las personas no quieren hacer un escándalo, así que si hubo gente que no estaba contenta, se mantuvieron en silencio. Todo lo que vi fueron reacciones positivas, y está claro que ella es una trabajadora con mucho talento.

Creo que ya lo he dicho antes: habría sido inteligente de su parte disculparse y decir ‘era joven y tonta’ hace tiempo, porque a otras personas se les ha perdonado mucho más rápido por cosas similares. Pero no emitir esa disculpa hizo que esto se prolongara por más tiempo. De nuevo, ¿la gente merece una segunda oportunidad en algún momento? Me gustaría pensar que sí».