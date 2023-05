Tessa Blanchard ha vuelto a atraer la atención sobre su persona y su carrera luchística en las últimas semanas, comenzando con que arregló sus problemas con La Rosa Negra, continuando con su reciente aparición en un evento independiente, y terminando con que ha firmado con la controversial XPW. Y podemos adelantar que no va a dejar de hacerlo de ahora en adelante pues hablando con Mike McGuire en McGuire on Wrestling la que fuera Campeona Mundial Impact advierte de que tiene asuntos pendientes.

> Tessa Blanchard avisa a la lucha libre

“En primer lugar, ni siquiera puedo expresar lo agradecida que estoy. Los fanáticos siempre me han apoyado. Incluso hoy en día, los fanáticos cantan ‘Tessa, Tessa’. Eso siempre se siente genial, especialmente después de haber estado fuera por tanto tiempo. Siempre quiero mucho más. Siento que tengo asuntos pendientes en la lucha libre. Tengo 27 años y me siento segura de que soy una de los mejores que hay y de que puedo competir contra las mejores. No dejaré de presionar, pero también tengo otras cosas en marcha. Creo que es importante tener ese equilibrio de saber quién eres fuera del negocio porque el negocio no siempre estará ahí para ti. Puede ser implacable. Se deshace de la gente a diestro y siniestro. Sé quién es Tessa fuera de la lucha libre, lo que me hará más peligrosa cuando vuelva.

Dejando a un lado controversias, The Queen Of The Carolinas, de 27 años, es una luchadora de tremendo talento que puede protagonizar grandiosos momentos en los encordados en los próximos tiempos.

