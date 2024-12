Tessa Blanchard dice no haber firmado con TNA

Final Resolution 2024, celebrado el pasado viernes, fue un buen show de TNA, más si cabe teniendo en cuenta que un servidor no tenía muchas expectativas depositadas sobre esta última gran cita del año en la empresa de Anthem Sports & Entertainment.

Y de nuevo, la comunidad luchística de internet quiso quedarse con un punto controversial como «highlight» del evento: el retorno a TNA de Tessa Blanchard, quien hizo acto de presencia para atacar a Jordynne Grace, cuando apenas 24 horas antes ya se había reportado su recontratación, su salida del CMLL y la supuesta negativa de «The Juggernaut» a trabajar con la controversial gladiadora.

Posteriormente, Blanchard, en un segmento entre bastidores, avisó de que reclamaría lo que considera suyo, mientras Grace, mediante promo, la calificaba de «idiota». Con Genesis 2025 a un mes vista, sin duda TNA consigue así generar ruido, aunque no sé si un ruido positivo, a juzgar por la hostil respuesta de muchos seguidores.

Tessa Blanchard just attacked @JordynneGrace at #TNAFinalResolution!



