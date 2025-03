Tessa Blanchard avisa de próximas sorpresas en TNA

Últimamente, TNA ha presentado unas cuantas sorpresas y se avecinan más, según la luchadora Tessa Blanchard. Su propio regreso fue uno de los momentos más destacados de los últimos meses en la compañía. También la alianza y cómo ha estado evolucionando con la WWE.

► Se avecinan sorpresas

¿Qué puede ser lo siguiente? La ex campeona del mundo no da detalles en Straight Talk Wrestling pero igualmente atendamos a sus declaraciones:

«¿Quién sabe? Siempre pensé que ese sería mi camino en mi carrera, pero en este momento siento que mi historia se pausó en TNA Wrestling, y ahora tengo que presionar el botón de reanudar. Mezclarme con algunas de las Knockouts en este momento es algo realmente especial. Tenemos Knockouts como Masha Slamovich, tenemos a Heather by Elegance, de quien soy fan personalmente. Me encantaría tener un combate individual contra ella. También tenemos sorpresas nuevas por venir. Estoy confiada en mis habilidades, pero lo que más me emociona son las posibilidades que podría tener al competir contra estas mujeres. ¿Quién sabe? Tal vez, porque he estado entrenando durante el último año en lucha libre, entrenando con Ultimo Guerrero y Tony Salazar en la Arena México, entrenando a full, me encantaría mezclarme en alguna acción por equipos, porque eso se volvió mi normal allá, esos combates entre varias mujeres. Así que tal vez eso esté en mi futuro. Pero en cuanto a este cruce, estoy completamente enfocada en TNA Wrestling en este momento, aunque también aprovecharé cualquier oportunidad que se presente.»

¿Acaso será ella una de las próximas en cruzar el puente hacia la WWE? ¿Te gustaría ver a Tessa Blanchard en NXT?