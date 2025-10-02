Tessa Blanchard anuncia su regreso al CMLL

La luchadora estadounidense Tessa Blanchard, una de las figuras más controvertidas y talentosas del pancracio mundial, confirmó su regreso triunfal al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

A pesar de tener un contrato activo con TNA, Blanchard podrá competir en México gracias a una cláusula que le permite participar en promociones independientes. Su primera aparición oficial será el próximo 10 de octubre en la Arena México, generando gran expectación entre los aficionados que la vieron brillar en su etapa anterior.

Durante el CMLL Informa se anunció que Blanchard volverá a quien ella considera como su segunda casa.

►Tessa Blanchard, Un pasado glorioso en el CMLL

Tessa Blanchard debutó en el CMLL en octubre de 2023, participando en el Torneo Grand Prix de Amazonas, representando al “Equipo Mundial” junto a Stephanie Vaquer, Zeuxis y las japonesas Mei Suruga y Sumie Sakai. Su llegada generó gran expectación, tras un periodo de inactividad en Estados Unidos debido a controversias en TNA, buscando rehabilitar su imagen en México.

En agosto de 2024, junto a Lluvia, conquistó los Campeonatos Mundiales Femeniles en Parejas del CMLL, un título recién creado que defendieron en varias funciones memorables.

► La salida y un adiós inesperado de Tessa Blanchard

El ciclo de Blanchard en el CMLL terminó abruptamente el 13 de diciembre de 2024, cuando regresó a TNA para reaparecer en el evento Final Resolution. Los campeonatos en pareja que sostenía con Lluvia fueron declarados vacantes, y el CMLL organizó una eliminatoria para coronar nuevas campeonas en 2025. Su partida sorprendió, ya que había expresado su deseo de continuar en México, pero las oportunidades en Estados Unidos prevalecieron.