Tessa Blanchard: «Mi ex me dijo: Tuviste éxito en México por mí»

Tessa Blanchard luchó en Triple A a lo largo de 2019, después de dejar WWE o Stardom, y antes de colaborar con el CMLL o regresar a TNA. Fue Reina de Reinas durante 43 días e hizo historia como la primera estadounidense en ganar este título.

► Tessa Blanchard en Lucha Libre AAA

Durante una reciente entrevista en Refin’ It Up, «The Queen Of The Carolinas» recuerda sus experiencias en la empresa:

“Mis experiencias allí… todo esto fue antes de que fuesen comprados por WWE, así que no refleja cómo son ahora. Podrían haber cambiado mucho. No he trabajado con ellos en muchos años. Pero mis experiencias con ellos no fueron increíbles. Nunca hablé directamente con Dorian (Roldán), siempre traté con Konnan, y recuerdo una conversación en la que me dijeron: ‘Tessa, no podemos pagarte más que esto’, y era prácticamente migajas comparado con lo que yo cobraba en Estados Unidos. Lo entendí. Pensé: ‘Está bien. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Me encantaría luchar en el Madison Square Garden con ustedes, me encantaría hacer una Triplemanía, me encantaría ser la primera estadounidense en ganar el Campeonato Femenil de AAA. Son cosas que me encantaría lograr’.

Y tuvimos varias conversaciones al respecto. Recuerdo la noche en que gané el campeonato en Triplemanía. Fue una lucha de escaleras con varias participantes, y Taya (Valkyrie) y yo estábamos en medio de una rivalidad. Konnan me dijo: ‘Tessa, tú no eres de los míos. Ellas son mi gente’. Y me hacía comentarios así todo el tiempo. Luego había situaciones como en el autobús con AAA, donde no paraban para que las mujeres pudieran ir al baño. Cosas tontas como, no sé, si estás en tus días y necesitas parar. Situaciones estúpidas que hacían que todo fuera mucho más difícil. Pero para mí, el currículum es importante, y yo pensaba: quiero hacer historia aquí en México. “Me alejé un tiempo de la lucha libre. Me divorcié durante ese período y mi ex me dijo: ‘Nunca vas a volver a México. Solo tuviste éxito en México por mí’. Y me lo creí durante mucho tiempo, porque él era una gran estrella allí, y de alguna manera fue mi entrada a AAA. Y le estoy muy agradecida por eso, porque gracias a eso pude hacer historia en México.”