Jon Moxley es una de las estrellas de AEW pero nunca se ha limitado a esta compañía sino que desde que abandonó la WWE no ha dejado de viajar por el mundo de la lucha libre, destacando también en NJPW. Sin ir más lejos, a mediados del mes pasado luchó en el evento PWG TWENTY: Mystery Vortex. Y dos semanas antes lo había hecho en DEFY Super 8XGP. Quizá ahora que es Campeón Internacional All Elite se enfoque en su reinado, pero no parece que vaya a hacerlo habida cuenta de su reciente mensaje a Mance Warner.

JON MOXLEY JUST SHOWED UP IN AAW!#AAWISWAR pic.twitter.com/qBEQEZX2Wj — AAW Wrestling (@AAWPro) September 1, 2023

► El territorio de Jon Moxley

Ambos luchadores han compartido en varias ocasiones el encordado, tanto siendo rivales como compañeros de equipo, y MOX advierte al Southern Psycho que no tiene donde esconderse porque su territorio no se limita a ninguna empresa cuyo nombre barca tres sigas. Es importante saber para entender el contexto, más allá de sus combates, atendiendo al episodio más reciente de su historia, que Moxley apareció AAW Art of War para ayudar a Robert Anthony a vencer a Warner en una lucha No Ropes Barbed Wire Match.

«Vivo y dejo vivir. Si no me molestas, no te molesto. Pero si pones un blanco en la espalda de mi gente, yo pongo un blanco en tu espalda. Cuando disparo, no fallo. No tengo miedo de apretar el gatillo. Mancer, superarás esto. Tomarás una cerveza esta noche, te pegarás la cabeza con pegamento. Mañana te despertarás y estarás de vuelta en el juego. Así que considera esto una advertencia. Considera que te la estás llevando fácil, y recuerda que, ya sea en AAW, AEW, WWE-F, Londres, Chicago, Tokio, Nueva York o donde sea, el territorio de Jon Moxley no tiene letras en tres combinaciones. No importa a dónde vayas, no puedes escapar.»