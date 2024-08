El miembro del Salón de la Fama de la WWE «Big Sexy» Kevin Nash comparte cómo fue su conversación con el Campeón de Estados Unidos, «The Megastar» LA Knight, durante SummerSlam 2024, evento premium más reciente de la compañía donde este venció a «The Maverick» Logan Paul para convertirse en monarca por primera vez.

► Kevin Nash conversó con LA Knight

«LA Knight estaba sentado al final de la mesa. Yo me senté en la mesa detrás de él, se dio la vuelta y le dije: ‘¿Finalmente vas a ganar esta noche?’. Él respondió: ‘Algo así’. Hablamos y le pregunté cómo era trabajar con Logan Paul. Quería saber si es un talento natural o si simplemente sigue un guion. Él me dio su opinión sobre cómo manejó la situación, pero no quiero explicar sus comentarios aquí porque no quiero que la relación de Logan Paul se vea afectada por algo que yo pueda haber interpretado de manera diferente a lo que él quiso decir. Parecía un tipo realmente agradable, no hubo tensión entre nosotros«, dice el veterano en su pódcast, Kliq This.

Nash también aclara: «En ese momento, nadie está intentando dañar a nadie en este negocio. No estaba tratando de quitarle el trabajo«. Y apunta que prefiere ser el tipo del que se habla que el que no se menciona: «Otras personas han ridiculizado mis palabras hacia él en promos en su televisión. Prefiero ser el que se menciona que el que no se menciona, así es como lo veo. Si estoy hablando de ti, es porque puedo hablar de quien quiera en la lucha libre. Hay un montón de tipos muertos de los que podría hablar mal y que nunca podrían responder. Pero para mí, con esta nueva generación de chicos, no estoy tratando de molestar a nadie. Quiero que la compañía prospere«.

¿Qué opinas de las palabras de Kevin Nash?

