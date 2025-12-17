Termina un año histórico para la lucha libre en Norteamérica

Estamos ya en el ocaso de 2025, y no hay mejor momento para analizar cómo se desarrolló el panorama de la lucha libre profesional durante este año. WWE, AEW, CMLL y AAA vivieron etapas decisivas, algunas marcadas por dudas y tropiezos, y otras por hallazgos, consolidación y crecimiento. Lo sucedido en estos doce meses no solo define el estado actual de la industria, sino que también ofrece pistas importantes sobre lo que podríamos ver en 2026.

► WWE: un año de desgaste creativo y decisiones cuestionables

Después de un 2024 muy sólido, todo apuntaba a que WWE continuaría con ese impulso en 2025. El inicio del año parecía confirmar esa expectativa, pero con el paso de los meses el efecto “luna de miel” alrededor de Paul Levesque como líder creativo comenzó a desvanecerse.

El producto de WWE sufrió una caída perceptible en frescura e interés, y cada vez más fanáticos comenzaron a mostrar descontento. Para muchos, Levesque empezó a mostrar patrones similares a los de Vince McMahon en cuanto al enfoque creativo, lo que generó críticas hacia decisiones narrativas repetitivas o arriesgadas sin construcción adecuada.

Uno de los episodios más polémicos fue el manejo del sorprendente cambio a rudo de John Cena. WWE apostó gran parte del año a esta mutación en la figura más reconocible de la compañía, pero la ejecución fue inconsistente y terminó generando más frustración que impacto.

La empresa intentó en varias ocasiones recuperar el impulso inicial del año, pero ninguno de los esfuerzos consiguió estabilizar el producto de manera significativa.

►AAA bajo el paraguas de WWE: nuevas oportunidades, nuevas dudas

Sin duda, una de las noticias más importantes del año fue la adquisición de AAA por parte de WWE. Este movimiento alteró el panorama de la lucha libre mexicana y abrió un debate sobre el futuro creativo y empresarial de AAA.

Desde la compra, la producción de AAA ha mejorado notablemente y se percibe un salto en estándares televisivos y de presentación. Sin embargo, de manera gradual, el contenido de AAA ha comenzado a parecerse a productos de WWE como NXT o incluso a la versión moderna de TNA: combates más estructurados, historias más guionizadas y una clara influencia en el estilo de presentación.

La influencia de WWE ya es evidente, y todo indica que se profundizará en 2026, lo que podría redefinir por completo la identidad histórica de AAA.

► AEW: un renacer creativo y un 2026 lleno de expectativas

AEW inició el año rodeada de dudas. Venían de dos años inconsistentes, golpeados por lesiones, decisiones cuestionables y la sombra prolongada del caso CM Punk, que dejó una herida cultural dentro de la empresa.

Sin embargo, 2025 representó una resurrección para AEW. La compañía recuperó elementos de su esencia original y volvió a ofrecer un producto vibrante, con cohesión creativa y grandes momentos, casi al nivel de su etapa dorada entre 2020 y 2021.

La división femenil vivió uno de sus mejores años, impulsada por el trabajo de Toni Storm, Kris Statlander y Mercedes Moné, quienes se consolidaron como figuras centrales. En paralelo, Hangman Page reafirmó su estatus como el alma de AEW, siendo clave en las historias más importantes de la empresa.

AEW cierra 2025 en un punto alto y con un impulso que muchos esperan ver consolidado en un 2026 que podría marcar una nueva expansión para la compañía.

► CMLL: el gigante mexicano en su mejor momento

Para muchos aficionados, CMLL no solo igualó el desempeño de AEW en 2025, sino que incluso lo superó. La empresa mexicana vivió un año fenomenal, con un producto sólido, combates de alta calidad y un creciente interés internacional, especialmente en Estados Unidos.

El MVP indiscutible de CMLL durante este año fue Místico, quien protagonizó algunos de los encuentros más destacados y se convirtió en la cara de la empresa. Su impacto fue crucial para aumentar la visibilidad de la compañía fuera de México.

Además, la alianza entre AEW y CMLL se fortaleció de forma significativa en 2025. De cara a 2026, es prácticamente seguro que veremos más intercambio de talento y colaboraciones especiales, lo cual podría beneficiar a ambas promociones.

► TNA: un año discreto en el ring, pero decisivo a nivel empresarial

TNA no tuvo un 2025 especialmente destacable en cuanto a producto televisivo, marcado por altibajos creativos y una inconsistencia habitual. Sin embargo, su mayor logro del año fue finalmente el cierre de un acuerdo televisivo con AMC, tras meses de rumores y especulaciones.

Aún no se conocen todos los detalles del contrato, pero el simple hecho de asegurar un nuevo hogar televisivo coloca a TNA en una posición renovada. El gran interrogante es cómo aprovecharán esta oportunidad: si invertirán en mejoras de producción, en expansión de roster o en redefinir su filosofía creativa.

Para muchos, 2026 podría convertirse en el año más importante en la historia moderna de TNA.

El 2025 será recordado como un año de transición para la lucha libre mundial. WWE enfrentó desgaste; AEW vivió una revitalización; AAA cambió de rumbo bajo influencia estadounidense; CMLL continuó su ascenso histórico y TNA se posicionó para un posible renacimiento.

Mientras nos acercamos a 2026, el panorama es incierto pero emocionante. Lo que es seguro es que la lucha libre vive un momento dinámico, donde cada movimiento empresarial o creativo tiene repercusiones globales. La mesa está servida para un 2026 que podría redefinir a las cuatro principales empresas del continente.