Tercera lucha añadida a NXT TakeOver: In Your House

Echamos de menos los eventos especiales de NXT, después de la cancelación de TakeOver: Tampa Bay. Y tras la reapertura de la Full Sail, NXT TakeOver: In Your House está programado para realizarse allí en apenas dos semanas, el 7 de junio. Unos plazos que obligan a ir concretando ya el grueso del cartel de la cita, cuando ya reportamos la confirmación de dos encuentros la semana pasada, consecuencia directa del más reciente show dorado.

Y hoy, 24 horas antes del nuevo capítulo, WWE añade oficialmente otro.

As first announced on The @PatMcAfeeShow, @FinnBalor is set to battle @ArcherOfInfamy at #NXTTakeOver: In Your House! https://t.co/5ZRIYsNmK7