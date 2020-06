En las últimas horas, nos hemos enterado que hay una tercera acusación contra Matt Riddle. En esta ocasión, una mujer le acusa de haberle tocado el trasero a otra luchadora independiente hace algunos años. Lo que hace fiable esta acusación, es que la mujer que la hace pública, dice que ella estaba hablando con una leyenda de WWE, y tanto ella como dicha leyenda vieron a Riddle poner las manos en el trasero de aquella dama.

► Tercera acusación contra Matt Riddle

La denuncia fue enviada a H Jenkins de Ringside News, quien omite nombres para mantener la privacidad de la denunciante y la víctima.

"Una empresa independiente muy conocida estaba compartiendo un evento durante toda la noche con otras promociones independientes una noche. La luchadora de una compañía independiente estaba tras bambalinas antes del show. Después de que Riddle terminó de hablar con el que iba a ser su oponente esa noche, Riddle salió de un cuarto y empezó a hablar con algunas de las luchadoras.

"Una leyenda de WWE y yo estábamos parados allí esperando a que el programador de aquella empresa independiente le dejara saber a esta leyenda de WWE qué necesitaban que él hiciera en el show esa noche. Pero la siguiente cosa que pasó es que se causó una conmoción cuando la chica empezó a llorar.

"Le pregunté si todo estaba bien, y ella me dijo que Matt le dijo lo siguiente: 'Soy la próxima gran cosa en la lucha libre, si te gustaría ir a mi cuarto, podríamos practicar lucha libre y hablar de ello'. Luego, Matt le agarró el trasero y la leyenda de WWE y yo lo vimos. Nuevamente tuve que escuchar cómo un comportamiento no apropiado no sería tolerado cuando esta leyenda de WWE estaba en WWE, según sus palabras. Luego, cuando Riddle regresó, alguien que creemos era el novio de la chica, le dijo que la dejara sola porque ella no estaba interesada en él".

De momento no está claro si Matt Riddle perderá o no su empuje, ni tampoco si saldrá en WWE SmackDown este viernes, pues el show no habría terminado de ser escrito.