Tercer video misterioso de WWE deja más pistas y más dudas

Este domingo 26 de octubre, WWE ha estado dando bastante de qué hablar en redes sociales. Y es que, a través de su cuenta oficial de X, publicó en la mañana un video misterioso que tiene a los fans pensando en torno a quién sería la persona que podría regresar. El referido video de 15 segundos de duración solo mostraba los zapatos de un hombre con traje caminando y sin mayor contexto adicional; sin embargo, en la tarde, WWE publicó un segundo video de un hombre que también está caminando, pero con otro calzado, y al final del mismo se escucha una música de fondo, que algunos lo relacionan con la intro de Saturday Night’s Main Event.

► Luchador detrás del misterioso video aparecería en WWE RAW

El primer video fue publicado a las 6:42 de la mañana, hora central, y exactamente 12 horas después, la cuenta de X de la compañía publicó un tercer video de corta duración, en el que se ve otra vez un hombre caminando, pero con un calzado distinto, ya que puede tratarse de uno ortopédico y/o antideslizante. A los costados, se aprecia un par de alfombras, pero nada más.

Con esta serie de viñetas, se siguen desatando las especulaciones, en torno a si se trataría de una persona o de una facción. Tampoco hay que dejar de lado el hecho de la música de fondo, así como la hora de publicación de dos de los videos (6:42), pero nada más. Algunos apuntan a que tendría relación con un Saturday Night’s Main Event (quedan dos pendientes, uno el próximo sábado y otro el 13 de diciembre, fecha de retiro de John Cena).

Por otra parte, un reporte de BodySlam.net da cuenta que las recientes viñetas tienen relación con el retorno de una estrella que ha estado ausente por varios meses, mismo que está previsto que se dé este lunes en WWE RAW. Con esto, se descartaría por completo el nombre de Chris Jericho y el universo podría reducirse a solo tres: Gunther (ausente desde SummerSlam), Santos Escobar (varias semanas ausente, y que incluso tuvo que se recontratado) y Tony D’Angelo, quien no ha sido visto en televisión tras ser sacado de pantallas en NXT.