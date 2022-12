Tenryu Project se presentó en el Shin-Kiba 1st RING para su función «Wrestle & Romance Vol. 8«.

► «Wrestle & Romance Vol. 8»

Drew Parker de Freedoms tuvo una aparición especial para enfrentar en combate individual a Keita Yano. Fue un reñido duelo que se prolongó a los treinta minutos máximos pactados de duración, por lo que se decretó un empate.

Kenichiro Arai y Rey Paloma se proclamaron como los nuevos poseedores del Campeonato Internacional de Parejas de Peso Jr. Tenryu Project, doblegando a Naoki Tanizaki y Yusuke Kodama, quienes cayeron en su segunda defensa.

Como una manera de agradecer a los aficionados por su apoyo durante todo el año, todos los luchadores que intervinieron en la función, participaron en un battle royal, del que resultó ganador Oji Shiiba. El luchador fue también el encargado de dar el discurso de cierre de la función.

Los resultados completos son:

Tenryu Project «WRESTLE AND ROMANCE VOL. 8», 11.12.2022

Shin-Kiba 1st RING

1. Kohei Sato venció a Kenta Kosugi (8:22) con un Piledriver.

2. SUSHI derrotó a Kaji Tomato (8:06) con un La Magistral Cutback-Cradle.

3. 2/3 Falls: Hikaru Sato, Masayuki Kono y Kotaro Nasu vs. Kouki Iwasaki,

Mizuki Watase y Oji Shiiba – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite [1:1] (30:00). Hikaru Sato venció a Kouki Iwasaki con un Cross Armbreaker. Mizuki Watase derrotó a Hikaru Sato con un Backdrop Hold.

4. Keita Yano vs. Drew Parker – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00).

5. International Jr. Heavyweight Tag Team Title: Kenichiro Arai y Rey Paloma vencieron a Naoki Tanizaki y Yusuke Kodama (c) (17:50) con unas Headscissors de Arai sobre Kodama – conquistando el título .

6. Battle Royal: Oji Shiiba derrotó a Rey Paloma por Pinfall (16:35). Orden de eliminación: Drew Parker, Kohei Sato, SUSHI, Kaji Tomato, Kenta Kosugi, Masayuki Kono, Kenichiro Arai, Keita Yano, Naoki Tanizaki, Kotaro Nasu, Kouki Iwasaki, Yusuke Kodama, Mizuki Watase, Hikaru Sato y Rey Paloma.