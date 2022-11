«Wrestle and Romance Vol. 7» fue el nombre de la función que Tenryu Project presentó en el Shin-Kiba 1st RING.

► «Wrestle and Romance Vol. 7»

En una recia lucha de parejas, Hideki Suzuki y Kouki Iwasaki fueron implacables y sometieron a Oji Shiiba y Takuro Niki por conducto del experimentado Suzuki.

Kenichiro Arai, Kohei Sato y Masayuki Kono defendieron por segunda ocasión el Campeonato Mundial de Tercias Tenryu Poroject WAR imponiéndoe a Daisuke Sekimoto, Yasufumi Nakanoue y Kazumasa Yoshida en una lucha a ganar dos de tres caídas.

En el turno principal, Hikaru Sato se mantiene como monarca al defender por tercera ocasión el Campeonato Internacional de Peso Jr. dominando a Yusuke Kodakama.

Los resultados completos son:

Tenryu Project «WRESTLE AND ROMANCE VOL. 7», 26.10.2022

Shin-Kiba 1st RING

1. Kotaro Nasu e Ishin Iihashi vencieron a Naoki Tanizaki y Mizuki Watase (14:43) cuando Nasu colocó espaldas planas a Watase.

2. Rey Paloma venció a SUSHI (12:06) con un Powerbomb Cutback-Cradle.

3. Yuko Miyamoto derrotó a Keita Yano (13:54) con un Moosault Press.

4. Hideki Suzuki y Kouki Iwasaki derrotaron a Oji Shiiba y Takuro Niki (12:48) con un Double-Arm Suplex de Suzuki sobre Niki.

5. Tenryu Project WAR World Six Man Tag Team Title: Kenichiro Arai, Kohei Sato y Masayuki Kono (c) vencieron a Daisuke Sekimoto, Yasufumi Nakanoue y Kazumasa Yoshida [2:1] (22:21). Daisuke Sekimoto derrotó a Kohei Sato con un Argentine Backbreaker (5:18). Masayuki Kono venció a Kazumasa Yoshida con una Shining Wizard (5:23). Masayuki Kono derrotó a Kazumasa Yoshida por Count Out (12:40) defendiendo el título

6. International Jr. Heavyweight Title: Hikaru Sato (c) derrotó a Yusuke Kodama (25:53) con un Capture-Style Cross Armbreaeker defendiendo el título