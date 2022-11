El Tenorio luchístico de SÚPER LUCHAS: Don Penta Tenorio

DON PENTA TENORIO

ACTO I

Sentado en la hostería de Baby Face, se encontraba Don Penta Tenorio comiéndose un arroz, mientras por la calle pasaban rumbo a la Arena México decenas de aficionados, emocionados ante el atractivo cartel que presentaba la empresa del comendador Lutteroth.

ESCENA PRIMERA

DON PENTA

¡Cuán gritan esos bellacos!

¡Que me parta un rayo atroz

si al acabarme este arroz

en el ring no los aplaco!

BABY FACE

¿Hay función?

REY FÉNIX

Vaya que sí,

y de muy buena taquilla.

BABY FACE

¡Bah! Será cualquier rencilla

de argumento baladí.

Ya no hay luchas como antaño

y disculpen si me quejo:

en Triple A y en el Consejo

dan lo mismo, año tras año…

REY FÉNIX

Pero hoy…

BABY FACE

…hoy es jaleo,

muchos brincos y acrobacia;

no se educan, por desgracia,

en el arte del llaveo.

REY FÉNIX

¡No, don Baby! ¡No me friegue

con que es viuda del Toreo!

BABY FACE

A fe mía, sí lo creo.

REY FÉNIX

Por lo menos, no lo niegue:

Lucha Brothers son la neta.

BABY FACE

¿Eso piensan?

REY FÉNIX

¡Desde luego!

Y le pido más sosiego:

¡con nosotros no se meta!

ESCENA SEGUNDA

Llega DON MÍSTICO, quien salió un momento de la arena para ir a reunirse con Don Penta.

BABY FACE

¡Por el Santo enmascarado,

Penta y Místico reunidos!

De seguro que han venido

a cumplir con lo apostado.

DON PENTA

Pus qué, ¿soy o me parezco?

¿Qué me estás mirando, güey?

DON MÍSTICO

¡Uuuuuy, perdóname, mi rey!

Nomás vine por un chesco

mientras llega un luchador.

DON PENTA

Mejor vete a la tiendita;

aquí espero la visita

de un famoso gladiador.

DON MÍSTICO

Qué curioso…

DON PENTA

Es notorio

que aquí hay una coincidencia…

DON MÍSTICO

Luego pues, en consecuencia

¿seréis Don Penta Tenorio?

DON PENTA

Ese mero. Y a fe mía,

¿sois Don Místico Mejía?

DON MÍSTICO

En efecto.

DON PENTA

¿De verdad?

DON MÍSTICO

De verdad.

DON PENTA

¿De a deveritas?

DON MÍSTICO

De a deveras, deveritas.

DON PENTA

¿Y de a devis, de verdad?

BABY FACE

¡Basta ya de payasadas!

Su palabra está empeñada

y cumplirla bien podeís

en “Arroces Baby Face”.

DON MÍSTICO

Me parece. No me apena

debatir frente a la arena.

DON PENTA

Y ni a mí. Que al instante

sean testigos los viandantes.

Fue la apuesta…

DON MÍSTICO

…porque un día

dije que en la lucha libre

no habría nadie del calibre

de Don Místico Mejía.

DON PENTA

Pero yo, contradictorio

dije: “Si hay un luchador

del pancracio, el superior,

será Don Penta Tenorio”.

¿No es así?

DON MÍSTICO

Sin duda alguna;

y vinimos a apostar

quién mejor sabría luchar,

con más éxito y fortuna,

tras el paso de los años,

juntándonos aquí hoy

a probarlo.

DON PENTA

¡Y aquí estoy!

DON MÍSTICO

Y en la prueba te acompaño.

DON PENTA

Por lo dicho, ya procedo

a mis logros relatar.

¡Yo soy Penta el Cero Miedo,

y nunca me hago esperar!

Por dondequiera que fui

los campeonatos gané,

a los técnicos vencí

y a los rudos asolé.

En Triple A debuté

y a Impact Wrestling subí;

para el Consejo luché

y a AEW me fui.

En esta empresa escalé

y soy su estrella actualmente;

pues de los tríos gané

el campeonato reciente.

A donde quiera que voy

mi brazo fuerte es mi hermano:

entre Rey Fénix y yo

a los Young Bucks destronamos.

Triplemanía me incluyó

y tras un buen mano a mano

a mí el honor me tocó

de destapar al Villano.

Puedo decir mucho más

pero ya está por demás.

Voy a tomarme una Coca:

¡Ora, Don Misti! Te toca.

DON MÍSTICO

De mi vida, el horizonte

deberá tomarse en cuenta:

Mi papá, Dr. Karonte,

mi padrino, Fray Tormenta.

En la dóbliu-dóbliu-i

fui “Sin Cara” bautizado,

y al Consejo me volví

cual “Carístico” llamado.

Como “Rey de Plata y Oro”

fui la estrella nacional;

mi renombre fue sonoro

tras el título mundial.

Me gané la cabellera

y la máscara de muchos;

soy famoso donde quiera

y me admiran donde lucho.

DON PENTA

Solo hablaste del pasado;

por lo visto, has caducado…

Ya tu gloria está muy rancia

y se mira a la distancia.

DON MÍSTICO

Eso dices por ardido:

¡En la apuesta te he vencido!

DON PENTA

¿Eso piensas, ojos blancos?

¡Con los hechos te desbanco!

DON MÍSTICO

En los ojos me copiaste,

ni siquiera te esmeraste.

Y aunque vivas tu apogeo,

la verdad… ¡estás refeo!

DON PENTA

Tal vez feo y antiestético,

pero atlético y magnético.

DON MÍSTICO

¿Tú magnético? ¡No inventes!

DON PENTA

Y muy guapo y muy valiente.

DON MÍSTICO

Mira, cara de esqueleto,

si precioso tú te sientes

y te crees tan suficiente,

te propongo un nuevo reto;

mas, te pido que decidas

con cautela y con mesura

porque en esta gran locura

jugaremos nuestras vidas.

DON PENTA

¡Venga el reto! ¡No me rajo!

DON MÍSTICO

Pues entonces escuchad:

Seducir a una beldad,

compañera de trabajo,

es el reto que propongo.

DON PENTA

¡Y lo acepto, vive Dios!

DON MÍSTICO

Lady Shani. ¿Queréis vos?

DON PENTA

¡Por supuesto! No me opongo.

(Salen)

ACTO II

(Don Penta Tenorio ha acudido al Convento de Coyoacán, en la calle Dulce Oliva, para entrevistarse con Lady Shani, quien estaba ahí esperando ser atendida por la madre superiora, guardiana de las cenizas sagradas).

ESCENA PRIMERA

DON PENTA

¿No es verdad, Shani de amor,

que en esta orilla el Wi-Fi

agarra señal mejor

para ver luchas en Fite?

LADY SHANI

¡Don Penta, por Dios callad!

No podré ya resistir

que aventuréis repetir

esa vil publicidad.

DON PENTA

Sí, perdona… ¡Quién lo diría!

Que se podría hacer el amor por telepatía.

La luna está llena, mi cama vacía.

Lo que yo te haría…

Sí te tuviera de frente la mente te la volaría…

LADY SHANI

¡Ah! ¡CALLAD, por compasión!

Que al oíros me parece

que el intelecto perece

y se cierra el corazón.

La “canción” de Kali “Luchis”

es basura por completo,

ni en la letra ni en el metro

es decente. ¡Fuchi, fuchi!

DON PENTA

Disculpadme, Shani bella…

¿No es verdad que nos inspira

esta noche que nos mira

con la luz de cada estrella?

¿¿No respiras el amor??

LADY SHANI

¡NO! Mi máscara aminora

los efluvios que enamoran.

Y ya vete, por favor.

DON PENTA

¡Lady Shani! ¡No seas gacha!

No me trates cual bisoño.

¡Tan bonita la muchacha

y se pone tantos moños!

LADY SHANI

¡Oh, don Penta! Yo no imploro.

Soy princesa tibetana;

como sigas con tu choro

te echaré por la ventana.

DON PENTA

Shani, ya no estés molesta

pues quien pone amor en mí

es Dios, que quiere por ti

que me gane yo una apuesta.

LADY SHANI

¡Penta terco! ¡Lo advertí!

(lo carga para súplex y está a punto de arrojarlo por la ventana)

ESCENA SEGUNDA

DON PENTA

¡Chist, silencio! ¿Has escuchado?

LADY SHANI

¿Qué?

DON PENTA

Creo que un coche se ha parado

y quizá cerca de aquí.

(Entra la estatua de SANTO)

LADY SHANI

¿Es Mascarita Sagrada?…

DON PENTA

¡No! ¡La estatua fea de Santo!

SANTO

He venido por el llanto

de una dama violentada.

DON PENTA

No, Don Santo, yo le juro

que de aquí nadie lloraba:

mas bien ésta, en suelo duro,

por poquito me azotaba.

LADY SHANI

¡Oh, don Santo justiciero,

no le crea a este impostor!

¡De su auxilio yo requiero

contra el ruin macho opresor!

DON PENTA

¡Pero, Santo….

SANTO

¡Miserable!

¿Cómo fuiste tú capaz?

Ahora mismo aprenderás

que una dama es intocable.

DON PENTA

¡Ni siquiera la toqué,

solo andaba yo ligando

por la apuesta que pacté.

SANTO

¡Oh, Don Penta, ser nefando!

Apostaste a la princesa

Cual si fuera un vil objeto,

y por ello, te prometo,

del averno serás presa.

¡En el ring de los infiernos

pasarás tu nueva vida

y caída tras caída

sufrirás castigo eterno!

La estatua se lleva a DON PENTA a la Comisión.

TELÓN