«Tengo más pecho»: Natalya protesta a WWE 2K25

El 14 de marzo saldrá a la venta el WWE 2K25. Desde el 28 de enero ya se puede reservar. En Súper Luchas hemos estado publicando todas las novedades que hemos ido conociendo y en esta ocasión quizá no podamos tratarlas como noticias pero sí traemos dos apuntes interesantes de dos luchadoras de la WWE con peticiones a los creadores del juego.

Por un lado, Natalya se muestra encantada con su personaje pero corrige que en realidad tiene más pecho:

«Me encanta esto… ¡me encanta el nuevo equipo! ¡Me encanta todo! Pero en la vida real soy mucho más voluptuosa…«.

Love this… love the new gear! Love it all!!!!! But I’m way bustier in real life….. https://t.co/CsodGnBAze

