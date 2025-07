¿Tendrá AJ Styles un último combate en TNA?

Entre lo poco memorable que nos dejó el reciente TNA Slammiversary, podemos rescatar un punto que lo tuvo todo: «in-ring», resultado y momento. Leon Slater conjuntó excelente combate con Moose, al que derrotó para ganar el Campeonato de la División X. Y como extra, AJ Styles hizo acto de presencia y ambos protagonizaron una suerte de pase de antorcha.

Algunos, sin embargo, esperaban que Styles sentara las bases de una próxima implicación competitiva en la casa que lo hizo famoso, pero esto no se produjo. Días atrás, recogimos el siguiente reporte al respecto vía Sports Illustrated.

En las últimas horas, TNA ha publicado ‘Slammiversary: Fade to Black’, un documental donde se comparten detalles entre bastidores sobre la producción del evento. Y por supuesto, AJ Styles es parte, con unas interesantes declaraciones dando cuenta de los cánticos que pudieron escucharse durante su aparición pidiendo que disputara un último combate en TNA.

« Espero que haya algo especial en cuanto a un combate, pero no puedo prometerlo . No puedo prometer lo que va a pasar mañana. Pero puedo decir esto: estaba entusiasmado. Incluso sentí mariposas en el estómago».

Y charlando con Bill Pritchard de WrestleZone en reciente entrevista, Leon Slater luce dispuesto a que ese relevo generacional también se dé dentro del ring.

GET READY TO FLY! @AJStylesOrg is HOME! #TNASlammiversary



Watch LIVE on TNA+: https://t.co/bUyG5ln9JT pic.twitter.com/PUgGjbN2xH