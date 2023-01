Templario y Dragón Rojo Jr. quieren triangular de máscaras con Soberano Jr.

Templario y Dragón Rojo Jr. comparten algo más que ser luchadores rudos, pues ambos tienen una intensa rivalidad con Soberano Jr. y parece que encontraron la forma de que ambos tengan un final con el luchador técnico.

Hace ya hace tiempo el General Lagunero comenzó a rivalizar con el Príncipe; sin embargo, poco a poco se fue diluyéndose en las filas del CMLL; pero el odio no se ha olvidado.

Por otro lado, Templario ha chocado varias veces con Soberano, haciendo que ambos busquen demostrar quien es mejor.

La rivalidad estaba en su punto máximo en 2022, cuando ambos ingresaron a la ruleta de la muerte donde harían equipo buscando jugarse las máscaras; sin embargo, Templario sufrió una lesión y no pudo participar, fue ahí que Dragón Rojo entró al quite y revivió las rencillas con Soberano. Aunque ese equipo quedó eliminado y no pudo llegar a la final del torneo del 89 Aniversario.

► Templario y Dragón Rojo buscan un triangular de máscaras

Ahora, en el último programa de CMLL informa, los dos rudos se encontraron para hablar del Torneo Reyes del Aire; sin embargo, empezaron a salir los retos, recordando que ambos quieren destapar al Príncipe Azul.

Fue así que llegaron a un acuerdo y pidieron a Programación del CMLL que se realizará un triangular, donde primero Templario y Dragón Rojo Jr. se enfrentarán en un duelo de apuestas y el ganador tendría una lucha contra Soberano.

La propuesta ha sido bien recibida por los fans y habrá que ver si los directivos de la empresa terminan aceptándola, pues podría ser un buen plato estelar del 90 Aniversario del CMLL.