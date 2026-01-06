Templario vs. KUSHIDA en MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Templario se enfrentará contra KUSHIDA por el Campeonato Mundial de Peso Medio en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Desde que ganó el Campeonato Mundial de Peso Medio de MLW en Dallas el pasado septiembre, Templario se ha embarcado en una lucha incansable para consolidar su legado como campeón. Considerado ampliamente como la potencia de la división de peso medio, Templario posee una inusual combinación de fuerza bruta, ataque explosivo y un físico implacable que lo distingue de sus compañeros. Su reinado se ha caracterizado por la dominación, ya que el campeón ha llevado la lucha más allá de MLW, defendiendo el título a nivel internacional, incluyendo combates de campeonato en CMLL, lo que subraya su convicción de que un verdadero campeón debe demostrar su valía en todas partes.

Templario ha sido una figura clave en MLW desde su debut en febrero pasado, consolidándose de inmediato como uno de los competidores más peligrosos del plantel. Entre sus logros más notables se encuentra el único conteo sobre Mistico durante un encuentro por equipos en MLW, un logro que pocos pueden atribuirse y un momento que consolidó su credibilidad como una amenaza de campeonato. Frío, metódico e impulsado por un estoico propósito, Templario se comporta como un guerrero moderno, que ve el campeonato no como un premio, sino como un símbolo de dominio que debe defenderse con fuerza.

En Battle RIOT se enfrenta a KUSHIDA, uno de los luchadores más destacados de New Japan Pro-Wrestling de su generación. Múltiples veces campeón de peso completo junior de la IWGP, la carrera de KUSHIDA se ha definido por el éxito en campeonatos, su brillantez técnica y una capacidad inigualable para controlar el ritmo del combate. Sinónimo de su personalidad inspirada en Regreso al Futuro, KUSHIDA ha prometido que cuando llegue Battle RIOT, estará listo para alcanzar los 141 kilómetros por hora, prometiendo que si su plan tiene éxito, Templario se quedará sin tiempo cuando se calme el polvo.

Con el Campeonato Mundial de Peso Medio de MLW en juego, Battle RIOT presenta una combinación de potencia pura y precisión de campeonato. Templario busca continuar su reinado dominante y forjar su legado como el campeón más imponente de la división, mientras que KUSHIDA busca remontar el tiempo y añadir otro campeonato mundial a su prestigioso palmarés. Uno saldrá con el oro, demostrando una vez más que el tiempo, el poder y el legado chocan en Battle RIOT.