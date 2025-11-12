Templario vs. Guerrero Maya Jr. en MLW x Don Gato Tequila: Live Special

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Templario se enfrentará a Guerrero Maya Jr, por el Campeonato Mundial de Peso Medio en MLW x Don Gato Tequila: Live Special cartel que se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina.

Dos de los luchadores más dinámicos de CMLL se enfrentan en un encuentro de campeonato de alto riesgo que promete electrizar Charleston.

Templario, el actual Campeón Mundial de Peso Medio de MLW, ha reinado con una fuerza implacable, combinando potencia bruta, precisión aérea y astucia despiadada para consolidarse como un campeón indiscutible, incluyendo la defensa de su título en México. Orgulloso guerrero de Puebla, Templario llega a Charleston decidido a continuar su conquista mundial y afianzar su posición como el mejor peso medio del deporte.

Guerrero Maya Jr. aporta más de quince años de experiencia al ring, combinando elegancia y efectividad en sus combates. Es célebre por sus movimientos característicos, en particular El Sacrificio Maya y El Tope en Reversa, que evocan las señas de identidad de las más grandes figuras de la lucha libre. Excampeón de Parejas de la Arena Coliseo en dos ocasiones y Campeón Nacional de Tríos junto a Atlantis y Delta, Maya Jr. ha forjado una identidad propia que fusiona el estilo clásico con el espectáculo moderno.

Don Gato prometió tequila y peleas por el título, y ahora todo llega a Charleston, con oro y buenos momentos garantizados.

¿Quién se alzará con el Campeonato Mundial de Peso Medio de MLW en Charleston? ¿El guerrero de las sombras o el guardián de la antigua máscara? El mundo lo descubrirá el 20 de noviembre.