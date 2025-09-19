Semana patria y de gran actividad dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, previo a la magna función del 92 Aniversario, todo ello resumido en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

En el plano internacional, Templario conquistó el Campeonato Mundial de Peso Medio MLW al imponerse a Ikuro Kwon en una batalla recia. De esta manera, Templario tiene en su poder tres campeonatos en tres empresas distintas, dejando en claro su magnífica calidad luchística.

Pero no demoremos más y vamos a los..

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 12/septiembre/2025

La Catalina y Zeuxis ofrecieron un extraordinario mano a mano, donde la ruda se llevó la victoria al derrotar a la chilena con un espectacular Spanish Fly que arrancó la ovación del público.

Titán y Templario aseguraron su lugar en el 92 Aniversario. La dupla logró superar a los experimentados Atlantis y Blue Panther para instalarse en la final de la Copa Independencia 2025.

Brodido, la dupla conformada por Brody King y Bandido, realizó con éxito la defensa del Campeonato Mundial de Parejas de AEW al imponerse a El Galeón Fantasma (Zandokan Jr. y Difunto) con un impresionante súplex múltiple.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Galaxy y Shockercito vencieron a Full Metal y Pequeño Polvora (9:07)

2) Hijo del Pantera, Magia Blanca, Xelhua vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto (13:58)

3) Mano a Mano de Amazonas: Zeuxis venció a La Catalina (12:39)

4) Copa Independencia – Batalla campal: Max Star y Templario vencieron a Blue Panther y Euforia

5) Copa Independencia – Cuartos de Final: Templario y Titán vencieron a Futuro y Max Star (5:03)

6) Copa Independencia – Cuartos de Final: Atlantis y Blue Panther vencieron a Euforia y Mephisto (8:04)

7) Copa Independencia – Semifinal:Templario y Titán vencieron a Atlantis y Blue Panther (8:10). Templario y Titan van a la final.

8) Campeonato de Parejas AEW: Bandido y Brody King © vencieron a Difunto y Zandokan Jr. (14:39). defendiendo el título.

.

• Sábado de Arena México – 13/septiembre/2025

Stuka Jr. se lanzó con una espectacular plancha torpedo y consiguió derrotar a Star Jr. en un sensacional Match Relámpago que puso a la afición al borde de sus asientos

Los Depredadores (Magnus y Rugido) retuvieron el Campeonato Nacional de Parejas al imponerse a Los Dragones (Dragón de Fuego y Dragón Legendario) en una excepcional batalla.

El Sky Team, conformado por Místico y Máscara Dorada, se llevó la victoria al imponerse a Hechicero y Bárbaro Cavernario, ejecutando La Mística y una plancha de estrella fugaz, respectivamente.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Carnífice y Troglodita vencieron a Blue Shark y El Vigia (10:13).

2) KeMonito y Tengu vencieron a KeMalito y Periquito Zacaryas (13:00)

3) Dark Magic, El Gallero, Espanto Jr., Raider vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma, Xelhua (17:04).

4) Match Relámpago: Stuka Jr. venció a Star Jr. (8:30)

5) Campeonato Nacional de Parejas: Magnus y Rugido © vencieron a Dragón de Fuego y Dragón Legendario (16:48) defendiendo el título

6) Máscara Dorada y Místico vencieron a Bárbaro Cavernario y Hechicero (23:09).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 14/septiembre/2025

En un intenso choque de Amazonas, Persephone, Reyna Isis y Olympia impusieron su ley de rudeza sobre Lluvia, La Jarochita y la India Sioux.

Volador Jr. impuso su experiencia en un sensacional Match Relámpago y superó a Templario con una precisa frankesteiner para cubrir al triple campeón y escuchar la cuenta de los tres segundos.

Místico, Titán y Atlantis Jr. se integraron de nueva cuenta como equipo, y esta vez tendrán enfrente a los temibles tripulantes del Galeón Fantasma (Barboza y Difunto), quienes bajo el mando del Último Guerrero buscarán obtener la victoria.

LOS RESULTADOS COMPLETOS

1) Match Relámpago: Disturbio venció a Oro Jr.

2) Capitán Suicida y El Audaz vencieron a Alom y Crixus

3) Blue Panther Jr., Dark Panther, El Hijo De Blue Panther vencieron a El Elemental, Vegas Depredador, Yutani

4) Olympia, Persephone, Reyna Isis vencieron a India Sioux, La Jarochita, Lluvia

5) Match Relámpago: Volador Jr. venció a Templario

6) Atlantis Jr., Místico, Titán vencieron a Barboza, Difunto, Último Guerrero

.

• Martes Clásico de Arena Puebla – 16/septiembre/2025

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Hijo de Centella Roja y Meyer vencieron a El Perverso y Rencor

2) Candela, Persephone, Reyna Isis vencieron a India Sioux, La Jarochita, Lluvia

3) Rey Samuray y Xelhua vencieron a Multy y Vegas Depredador

4) Esfinge, Star Jr., Stigma vencieron a Barboza, Okumura, Yutani

5) Atlantis Jr. venció a Difunto

6) Magnus, Rugido, Volador Jr. vencieron a Ángel de Oro, Hechicero, Niebla Roja

.

• Martes de Arena México – 16/septiembre/2025

Sanely guió con su experiencia a Olympia rumbo a la victoria, misma que concretaron al castigar a Skadi con la humanidad de su compañera, Kira, en la #3aCaída

Los Herederos (Felino Jr., El Cobarde y el Hijo de Stuka Jr.) dieron un golpe de autoridad en el evento especial de la Tarde Mexicana al superar a Explosivo y Los Magníficos (Adrenalina y Astro Oriental)

Titán y Villano III Jr. nos regalaron un #MatchRelámpago espectacular que concluyó con la victoria del Inmortal tras una potente lanza sobre la espalda del 33 de la Rudeza.

En un choque entre el Sky Team y los Guerreros Laguneros, Místico, Máscara Dorada y Neón se impusieron en el turno estelar del #MartesDeArenaMéxico ante Último Guerrero, Gran Guerrero y Stuka Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Alexius, Blue Shark, Fury Boy vencieron a Poseidón, Troglodita, Troyano (7:55)

2) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto vencieron a Dulce Gardenia, Fuego, Magia Blanca (10:56).

3) Olympia y Sanely vencieron a Kira y Skadi (11:56).

4) El Cobarde, El Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. vencieron a Adrenalina, Astro Oriental, Explosivo (16:03). Explosivo replaced Fantastico (injury) on Tuesday

5) Match Relámpago: Titán venció a Villano III Jr. (9:27).

6) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero (19:56)

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 16/septiembre/2025

Dulce Kitty y Náutica conquistan la primera lucha de la noche al derrotar a Nexy y Valkyria.

Atlantis, Blue Panther y Rey Bucanero obtienen el triunfo en el evento especial de Leyendas por descalificación de los rudos.

Se calientan los ánimos por la batalla que se disputarán Felino y Rey Bucanero el próximo viernes en el 92 Aniversario.

Las Joyas Laguneras -Blue Panther Jr., Dark Panther y El Hijo de Blue Panther- sufren una dolorosa derrota por parte de Bárbaro Cavernario, El Terrible y El Elemental en la lucha semifinal.

Templario y Star Black emergen victoriosos en el enfrentamiento estelar contra Euforia y Averno.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Dulce Kitty y Náutica vencieron a Nexy y Valkiria

2) Chamuel venció a Átomo, Tengu

3) Leo, Omar Brunetti, Tapatío vencieron a Black Boy, Draego, Persa

4) Atlantis, Blue Panther, Rey Bucanero vencieron a Felino, Panterita del Ring, Satánico por DQ

5) Bárbaro Cavernario, El Elemental, Terrible vencieron a Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther

6) Star Black y Templario vencieron a Averno y Euforia

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 20/septiembre/2025 – Función del 92 Aniversario



.

– Sábado de Arena Coliseo – 21/septiembre/2025



.

– Domingo Familiar de Arena México – 22/septiembre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 23/septiembre/2025

.

– Martes de Arena México – 24/septiembre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 24/septiembre/2025