Templario se une al MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Templario luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Templario, uno de los competidores más explosivos e implacables de CMLL, aporta velocidad, potencia e intensidad inquebrantables al combate más grande e impredecible del año en MLW. Templario, que ya ostenta el oro del campeonato, ahora apunta a algo aún más grande.

Battle RIOT se ha convertido en un campo de pruebas global, atrayendo a luchadores de primer nivel de todo el mundo, todos con un mismo objetivo: una futura oportunidad por el Campeonato Mundial de MLW. El 29 de enero, Templario entra no solo como retador, sino como campeón vigente que busca hacer historia.

La pregunta ahora es grande: ¿Podrá Templario superar el desafío, sobrevivir a otros 39 combatientes, asegurar una oportunidad por el título mundial… y luego intentar convertirse en doble campeón?

Battle RIOT es una prueba de resistencia y caos. Dos competidores comienzan el combate. Cada 60 segundos, entra un nuevo participante. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies en el suelo. No hay descalificaciones, lo que significa que las armas son legales y las alianzas son efímeras. Es el combate más grande y salvaje del año en MLW.

La combinación de ataque explosivo, atletismo y compostura de campeón de Templario lo convierte en una amenaza peligrosa en un combate donde un error puede acabar con todo. Ya probado a nivel mundial, ahora llega a RIOT con impulso y la historia al alcance de la mano. El 29 de enero estalla el RIOT en Kissimmee. Templario entra como campeón. Podría irse persiguiendo dos coronas.