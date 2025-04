El luchador mexicano miembro de United Empire, Templario, retó a El Desperado por el Campeonato de Peso Jr. IWGP.

Después del evento estelar donde Desperado defendió su cinturón ante Clark Connors en una batalla hardcore, Templario de United Empire anunció a través de video que se proyectó en las pantallas del Korakuen Hall, que desafiaría por el Campeonato de Peso Junior IWGP.

No se especificó para cuando sería válido este reto.

Junior Genesis ends with a huge challenge issued!

Templario has vowed to bring the IWGP Junior Heavyweight Championship to the United Empire!#njJG pic.twitter.com/XDpV06DnFW

