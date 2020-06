En un artículo reciente, nuestro colaborador de SÚPER LUCHAS Vicente Beltrán recogió un informe de Wrestlenomics que señalaba que WWE va camino de sanear su economía y además, conseguir su récord de beneficios en un año. Todo, gracias a su gestión capitalista de esta crisis, ahorrándose, entre otras cantidades, más de 4 millones de dólares únicamente en sueldos destinados a luchadores, productores y entrenadores que fueron despedidos durante y a posteriori de aquel "miércoles negro" del pasado 15 de abril. Recorte de presupuesto justificado así por Vince McMahon.

Y si bien se han producido salidas en las últimas semanas, estas no se adscriben a la crisis de la COVID-19, sino al movimiento #SpeakingOut. ¿Significa entonces que ahora, una vez el horizonte luce un tanto más despejado, queda descartada una nueva ola de despidos?

Comentando el último cambio del calendario de grabaciones de WWE en la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer acabó revelando que el miedo continúa presente en vestidores.

«Conozco a gente que va a ir a las grabaciones, pero creen que deberían clausurarse. Quiero decir, si eres Roman Reigns no tienes por que ir, y si eres Daniel Bryan probablemente tampoco. Pero si eres como la mayoría de luchadores vas a necesitar una buena razón para no acudir. Hay tipos que no son grandes nombres que no van a ir porque tienen ciertos problemas familiares que WWE ha aceptado. No sé cuántos están realmente entusiasmados por acudir.

«Estoy seguro de que a algunos no les importa. Pero obviamente, el hecho de que nadie es idiota, habrá muchos que se pregunten, "¿por qué estamos haciendo esto?" Cualquiera que no sea un tipo importante puede ser fácilmente reemplazado, tú sabes.

«El miedo a los recortes está ahí, porque hicieron una tanda de recortes y nadie quiere estar en una nueva tanda, a menos que sea alguien que quiera ser despedido. En ese caso, tal vez alguien se niegue a acudir, pero entonces probablemente congelarían su contrato. Y eso es un importante motivo para que alguien que quiera irse piense, "si no acudo, me congelarán el contrato cuatro meses"».