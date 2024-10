Minutos atrás, mi compañera de SUPERLUCHAS Wendy Cervantes recogió una noticia que no está pasando desapercibida para la lucha libre estadounidense.

Algunos medios están dando la noticia como si este programa WWE ID fuese una suerte de campaña caritativa para ayudar a crecer la escena «indie» de los Estados Unidos de América. Pero el otrora Imperio McMahon no hace nada de manera altruista, y Mike Johnson de PWInsider ya lo reporta, valiéndose del testimonio de varios nombres de las ligas alternativas.

Mark Pollesel, promotor de Capital City Championship Combat (C4), casa afincada en Otawa (Ontario, Canadá), donde han competido nombres como Kevin Owens o Sami Zayn, tiene clara la respuesta a la duda planteada por Mike Johnson.

The point of independent wrestling is for talent to discover themselves, and develop themselves. To grow. To learn.



If you claim to be an independent but are bound to a billion dollar company, you're not an independent.