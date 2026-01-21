Televisa regresa a narrar la lucha libre desde la Arena México

Después de casi un lustro de ausencia, Televisa retomará la narración presencial de la lucha libre desde la Arena México a partir del viernes 23 de enero. La información fue dada a conocer por el comentarista Leonardo Riaño, quien confirmó que la televisora volverá a tener equipo en la catedral de la lucha libre, luego de que, desde la pandemia, las transmisiones se realizaran únicamente desde cabina.

Durante el periodo posterior a 2020, Televisa dejó de asistir tanto a estadios de futbol como a recintos de lucha libre, incluida la Arena México, sin que se explicaran públicamente las razones. Aunque las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre continuaron transmitiéndose, la narración se hacía a distancia, situación que generó constantes cuestionamientos por parte de la audiencia sobre la ausencia de los comentaristas en el recinto.

► Se prepara el nuevo Palco Televisa

Riaño dijo:

‘Muchas personas me preguntan, Riaño, Leo, figura, ¿por qué ya no narras lucha libre? Seguimos narrando. La cosa es que ya no vamos a la Arena México desde la pandemia, pero la última noticia, señoras y señores, niños y niñas, amigos, amiguitos, amiguitas, ¿qué creen?

‘Televisa regresa a narrar a la Arena México. A partir de este viernes 23 de enero, Televisa regresa a narrar en la Arena México. Es el lugar maravilloso inaugurado en el año de 1956, en el cual se han desarrollado historias que tú conoces. ¿Y saben en dónde vamos a narrar?

‘Ustedes se acuerdan donde yo narraba con el doctor Alfonso Morales, con Miguel Linares, con Magadán, con Rivera, que es un palco. ¿Se acuerdan de ese palco? Ese palco actualmente está asignado para la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, para sus narradores oficiales.

‘Van a hacer un nuevo palco en contrasquina. Será de donde bajan los luchadores, en contrasquina de donde están los narradores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esa va a ser la posición’.

En cuanto al equipo de comentaristas, Riaño detalló que estará integrado por Fernando Jesús Torres ‘El Niño Águila’, Israel Romo y Hechicero. En las funciones en las que Hechicero tenga participación como luchador, será sustituido por otros elementos del CMLL, entre ellos Felino, veterano con más de cuatro décadas de experiencia.

Riaño aclaró que, debido a que se encuentra de vacaciones, no estará presente en la primera función del regreso, aunque destacó que impulsó activamente el retorno de los narradores al recinto.

El regreso de Televisa a la cobertura tradicional, más cercana a la acción y al ambiente del público, es una buena noticia, pues la televisora reconectará con la experiencia original de la lucha libre en vivo.

Las funciones del CMLL se transmiten en Televisa los sábados alrededor de las 15:30 horas (tiempo del centro de México) en el Canal 9.1 de televisión abierta y en TUDN por sistemas de paga.