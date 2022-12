Glover Teixeira tenía el presentimiento de que eventualmente obtendría su merecido después de perder su pelea por el título en UFC 282 .

Teixeira (33-8 MMA, 16-6 UFC) estaba programado para volver a enfrentarse con el campeón de peso semicompleto Jiri Prochazka el sábado pasado en T-Mobile Arena, pero la pelea se canceló cuando Prochazka se retiró debido a una lesión.

Prochazka también renunció a su cinturón, pero sorprendentemente Teixeira no fue la mitad de la pelea por el título vacante. En cambio, Jan Blachowicz se enfrentó a Magomed Ankalaev, pero un empate dividido dejó a la división en un dilema. Para sorpresa de todos, incluido Teixeira, el UFC pasó de Ankalaev y Blachowicz y programó a Teixeira contra Jamahal Hill (11-1 MMA, 5-1 UFC) por el cinturón vacante en UFC 283 el 21 de enero.

“Sigo diciendo esto a todos, (pero) la gente se estresa sin razón. La gente me pregunta si me enojé. Por supuesto que me molesté el día que supe que no iba a pelear por el título, pero dije: ‘No voy a dejar que esto me moleste’. Vivamos la vida. Estoy sano, estoy feliz, la vida es genial. Estoy peleando por el cinturón contra uno de los ganadores, porque esa es la cuestión. Merezco estar aquí. Trabajo duro, peleo duro y aquí estoy. Deja que el universo se ocupe de las cosas y simplemente haz lo correcto. Mantente enfocado en tu objetivo, y el universo se encargará del resto”.

“En mi mente estaba pensando todo el tiempo, ‘Esta pelea, da la vuelta rápido. El UFC necesita un evento principal en Brasil. Puede que consigan a uno de esos tipos para pelear en Brasil. Nadie dijo nada, pero yo estaba pensando eso. Pero luego llega el tercer round cuando Ankalaev tenía las dos piernas lastimadas y Jan tenía un corte sobre el ojo y yo estaba como, ‘Está bien, supongo que Brasil no va a suceder’. Luego, cuando vi a Ankalaev ganando la pelea, dije: ‘Bueno, él va a ganar, pero no va a ser en Brasil’. Entonces pasa la locura, esa decisión que nadie entendió. Pero bueno, como dije, deja que el universo se encargue de todo. Glover, estás peleando en Brasil. Vamos.«

Teixeira se enfrentará a un Hill veloz que rebosa confianza. Pero cuando el UFC le ofreció la pelea por el título, aprovechó la oportunidad sin siquiera saber a quién se enfrenta.

“(Hill es) un tipo increíble. Duro, duro oponente. Muy buen peleador. Estoy emocionado de estar entrenando para esto, entrenando para recuperar el cinturón, demostrar que soy el mejor del mundo. Eso es para lo que estoy aquí. Estoy muy emocionado. Solo quiero salir y pelear contra los mejores. Ojalá tuviéramos un ganador en esta lucha, pero vamos. El título vacante todavía está en juego, y eso es todo. No puedes tomar algo de un hombre cuando se lo gana. El título vacante era mi oportunidad. Ahora tengo que hacer el trabajo. El universo lo hizo. Ahora tengo que hacer mi parte y entrenarme y tomar el cinturón y hacer historia”.