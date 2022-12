Si Glover Teixeira pudiera escribir el guión, Israel Adesanya sería el primero en la lista de Alex Pereira, no Khamzat Chimaev.

El ex campeón de peso semipesado quiere ver a Pereira a la altura de su potencial, lo que significa no ceder un asalto al ahora ex campeón de peso mediano.

“Me gustaría volver a ver esa pelea solo para hacer algunos ajustes. Alex, está loco, hombre. Mira la pelea cada vez que viene a mi casa. Salimos todo el tiempo. No hacemos muchas cosas, pero pasamos el rato. Lo llamo y le digo: ‘Oye, Alex, ¿Qué estás haciendo, hombre? Trae a los niños, haré unas hamburguesas, pasaremos el rato. Me gusta pasar el rato y hablar mierda. Pero se sienta frente al televisor y dice: ‘Oye, ¿puedes poner mi pelea?’ Estoy como, ‘Hermano, ya hemos visto esa pelea como 500 veces’. Y lo sigue viendo. [Él dice], ‘Justo ahí, ¿ves ese Glover?’

“Creo que esa pelea ocurre de inmediato, creo que Alex lo vencería en todos los asaltos. Por eso quiero volver a verla. Si la UFC me pregunta, Glover, tú decides, yo digo que lo hagamos con Adesanya otra vez, porque quiero ver a Alex vencer a este tipo. Nada en contra de Adesanya. El chico hace un trabajo increíble. Solo como peleador, como entrenador, como amigo, sé que puede vencerlo y probablemente no perderá ni un round”.

Adesanya estaba adelante 3-1 en las tarjetas de puntuación de los jueces antes de su improbable regreso en la quinta ronda en UFC 281 . Teixeira saltó al octágono por encima de la valla, lleno de alegría, para felicitar a su alumno. Pereira llegó al gimnasio de Teixeira en Danbury, Conn., hace dos años con un largo currículum de kickboxing, y dos victorias sobre Adesanya en el cuadrilátero, pero con habilidades de MMA poco desarrolladas.