No será como se planeó originalmente, pero Glover Teixeira tendrá su oportunidad por el título de peso semipesado después de todo.

El ex campeón de UFC pasó de revancharse con Jiri Prochazka en Las Vegas a pelear ahora contra Jamahal Hill por el cinturón vacante en Río de Janeiro, Brasil, luego de que Prochazka se retirara debido a una lesión y Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev terminara en un empate dividido.

Teixeira, quien una vez coqueteó con el retiro como campeón, dijo en el episodio de esta semana del podcast Trocação Franca de MMA Fighting que no hay ninguna posibilidad de que abandone el deporte si se corona campeón en UFC 283 el 21 de enero.

“Definitivamente no habrá ningún retiro ahora. Alguien me preguntó en ese entonces, ‘¿Piensas en una pelea más y luego defender tu cinturón en el Madison Square Garden [y retirarte]?’ Dije ‘Quién sabe’. Si este fin de semana, especialmente lo que me pasó, no me ha enseñado nada… Nunca hago planes para el futuro. Vivo en el presente. No tengo tales planes, ‘Me jubilaré en esa fecha’. El día que me retire será el día en que entrene mal, cuando ya no quiera ir al gimnasio.

“Tuve momentos así en el pasado. Estaba lidiando con lesiones, estaba deprimido. Cuando perdí ante Corey Anderson pensé, ‘F***, pelearé contra uno más y si pierdo, me retiraré’. Pero luego volví a ser feliz, nuevo gimnasio, cambiando algunas cosas y siendo feliz como la mierda. Me encanta estar entrenando y peleando. Viste mi última pelea, la que tuve con Jiri. Vemos el nivel que estoy peleando. es intenso Mi lucha es intensa y por eso la gente no aguanta”.

Teixeira estaba junto a la jaula en UFC 282 y pensó que Ankalaev obtendría el visto bueno después de cinco rounds, pero luego Bruce Buffer anunció que Blachowicz vs. Ankalaev se declararon en empate dividido. Teixeira dijo que «incluso el sorteo estuvo un poco mal, [pero] las cosas salieron mal para que me salieran bien».

“Pensé, ¿y yo? ¿Con quién estoy luchando ahora? No hay campeón. Pero no pensé demasiado en ello. estaba bien Me llamaron justo después y me llevaron a una sala de reuniones detrás del escenario y lo hicimos. fue rápido [El director de negocios de UFC, Hunter Campbell] me preguntó si estaba dispuesto a pelear contra Jamahal Hill por el cinturón en Brasil y dije: ‘Claro, habla con los gerentes y lo haremos. Vamos.«

De los cuatro peleadores involucrados en la ecuación, Teixeira dijo que Prochazka es el más difícil de preparar ya que es «muy torpe y golpea fuerte desde diferentes posiciones», pero Hill es igual de duro.