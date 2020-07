No hace falta echar la vista mucho tiempo atrás para descubrir cómo Tegan Nox sale del clóset. La luchadora de NXT presentó recientemente a su novia al Universo WWE a través de una publicación en redes sociales. Ahora es momento de hablar de cómo fueron las reacciones hacia ella; después de que Sonya Deville comentara hace poco que en su caso fue bastante difícil al comienzo, aunque ahora se siente más libre que nunca.

En una reciente entrevista con Newsweek, la de Gales comentó de esta manera cómo reaccionó el mundo a su anuncio:

"Mi vida siempre ha sido una situación de 'no preguntes, no digas'. Pero sentí que era el momento adecuado, especialmente al encontrar a la persona adecuada de la que he me enamorado. Era el momento adecuado para hacerlo. Las reacciones han sido geniales. Hubo algunas personas que no estuvieron de acuerdo pero el 99 por ciento de las reacciones han sido positivas. Recibí muchos mensajes de mis amigos y colegas. Fue agradable. Es genial ver que hay tanta gente agradable en el mundo".