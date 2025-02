Tegan Nox rompe su silencio tras su despido de WWE

Tegan Nox fue despedida de la WWE a finales de 2024 y no ha sido hasta ahora cuando ha hablado públicamente al respecto. La noticia no fue una sorpresa porque la luchadora no solo llevaba tiempo sin contar una historia sino que tuvo una carrera irregular en la compañía debido a problemas de salud, particularmente lesiones.

► Rompe su silencio

«Estuve increíblemente enferma por un tiempo. Realmente no obtuvimos una respuesta legítima. Pasé por pruebas, estuve en el hospital, y muchas otras cosas. Creo que fue por una combinación de mucho estrés con otras cosas. Pero realmente estuve muy enferma, lo que no ayudó con el tiempo libre. Creo que eso fue lo que empezó todo, aunque yo decía, ‘Estoy bien, solo me enfermo de vez en cuando.’ Pero no era, como, algo mortal ni nada. Creo que fue una mezcla de que querían ser cautelosos, la mala comunicación con muchas personas diferentes, porque pasaba de sus médicos a médicos externos a hospitales.

«Creo que todo se perdió en la traducción y cosas así. Pero creo que el tiempo libre innecesario empezó con un tiempo libre necesario, si eso tiene sentido. Necesitaba ese segundo para intentar entender qué estaba pasando, y cuando lo entendimos, estaba con medicación, podría haber regresado, pero nunca me trajeron de vuelta desde ahí. Pensé que me iban a liberar mucho antes«.

Ahora, su cláusula de no competencia de 90 días ha expirado, y volverá al ring con Dani Luna, cuando se enfrenten en C’est La Vie en mayo.

«Dani es una superestrella en todos los sentidos de la palabra. Así que saber que voy a luchar contra ella pronto, eso definitivamente ayudó a encender un poco más esa pelea. Si me concentro en esto, podríamos tener una pelea increíble.

«Me doy dos años para recuperar ela mor, encontrarme a mí misma o simplemente dar por finalizada la relación. A mediados de 2027, justo antes de mi cumpleaños número 33.

“Es un tiempo decente para poder encontrarme a mí misma y decir: ‘Bueno, ¿es hora de retirarme? ¿O me queda un poco de tiempo?’ Creo que eso es lo que me motiva ahora mismo, la idea de encontrarme a mí misma y tratar de encontrar esta felicidad nuevamente”.

✨NIXON NEWELL VS DANI LUNA✨ May 18th, Nixon returns home for a match 7 years in the making. ✨C’EST LA VIE✨ May 18th

Penarth, South Wales Tickets on sale NOW 🎟️👇https://t.co/61WoeyRiKF pic.twitter.com/vYo8aBzq2P — ATTACK! Pro Wrestling (@ATTACKWrestling) January 31, 2025