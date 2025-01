El recordado réferi y Gerente General de SmackDown, Teddy Long, recientemente apareció como invitado especial de The Undertaker en su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway.

Y allí, reveló cómo fue que nació su icónica frase: «¡Mano a mano con The Undertaker!», la cual en inglés es «One on one with The Undertaker!» Estas fueron las palabras del Miembro del Salón de la Fama WWE:

► Teddy Long revela cómo nació su icónica frase

«Stephanie McMahon salió y presentó a alguien, y cuando regresó, Vince McMahon la estaba esperando. «No la estaba regañando, pero le decía: ‘Cuando presentes a alguien, quiero que lo hagas con énfasis. Haz que signifique algo’. Movía las manos, y yo entendí el mensaje.

«Esa lección la llevé directamente al ring esa misma noche. Hice mi primera presentación: ‘¡Mano a mano con The Undertaker!’ Cuando regresé, Vince me dio un pulgar arriba. Ni siquiera sabía que yo estaba allí cuando habló con Stephanie, pero recordé todo. Sabía exactamente lo que quería».