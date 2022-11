Teddy Long tenía una cualidad que encantaba a Vince McMahon

El recordado Gereten General de SmackDown, Teddy Long, hoy en día Miembro del Salón de la Fama WWE, ahora se dedica a ser podcaster y YouTuber. A través del canal oficial del sitio web Sports Keeda, Long ha venido revelando en su propio videopodcast, varias anécdotas de su paso por WWE.

En la más reciente, señaló cómo Vince McMahon siempre amó su trabajo y su capacidad para hacer promos y hablar ante el micrófono, desde el primer momento en el que pudo hablar al mismo en un show. Así describió Long el momento:

«Bueno, recuerdo la primera vez que me llamaron en WWE para ser manager. Fui a Providence, Rhode Island y caminé al ring con D’Lo Brown esa primera noche, e hice una promo acerca de Tommy Dreamer. Y cuando pasé por esa cortina y volví al vestidor, Vince McMahon estaba en pie y me estaba esperando.

«Me llamó a donde él estaba y me dijo: ‘No puedo creer que te haya tenido aquí debajo de mis narices todo este tiempo’. Me dijo eso, y lo siguiente que me dijo fue: ‘Quiero que sepas que realmente te desperdiciaron allà abajo en el sur'».

Además, vale la pena recapitular las palabras de Long en un reciente episodio de su video podcast One on One, en donde reveló, precisamente, como nació esa frase que los fans de todo el mundo siguen repitiendo a dìa de hoy:

«Vince McMahon había enviado al ring a Stephanie McMahon para que presentara a The Undertaker. Pero, cuando Stephanie regresó, Vince le dijo que quería darle un poco más de entusiasmo a la presentación. Èl realmente quería generar una expectativa en los fans para el chico que estaba siendo presentado.

«Así que, yo solamente estaba allí pasado y escuchando, no dije nada. Lo que hice fue que cuando me tocó hacer una promo con The Undertaker, fue allí cuando recordé que Vince quería ayudar a fortalecer aún más la imagen de Undertaker. Y fue entonces cuando dije: ‘Te vas a enfrentar en mano a mano con The Undertaker’. Y así fue como empezó todo».